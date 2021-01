Région de l’Oriental : Le CRI et l’APEBI s’engagent ensemble dans la transformation digitale

mercredi, 13 janvier, 2021 à 21:04

Oujda – Le Centre régional d’investissement (CRI) de l’Oriental et la Fédération des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI) ont signé, mercredi à Oujda, un mémorandum d’entente dans lequel ils s’engagent ensemble dans le développement accéléré des écosystèmes de l’offshoring et du digital au niveau local.