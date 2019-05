Région de l’Oriental: Saisie et destruction de plus de 44 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation

vendredi, 24 mai, 2019 à 17:30

Oujda – Les services d’inspection de la direction régionale de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) pour la région de l’Oriental ont saisi et détruit plus de 44 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation durant les 15 premiers jours du mois de Ramadan.

Les opérations de contrôle menées durant cette période ont abouti à la saisie et la destruction de 33,5 tonnes de produits alimentaires d’origine végétale et 11,3 tonnes de produits d’origine animale, précise la même source dans un communiqué.

A l’importation, une quantité de 1402 tonnes de produits alimentaires a été contrôlée au Poste-frontière de Beni Ensar, alors que les commissions locales et provinciales mixtes ont réalisé quelque 540 visites d’inspection, note le document.

Les services de l’ONSSA, qui ont contrôlé 260.000 tonnes de divers produits au niveau des différentes provinces de la région, ont prélevé 66 échantillons acheminés au laboratoire pour effectuer les analyses nécessaires, établi 32 procès-verbaux, et effectué 1.100 actions de sensibilisation en matière d’entreposage des produits alimentaires, d’étiquetage, vérification de poids, contrôle documentaire et contrôle des conditions d’hygiène.

Ces opérations de contrôle ont abouti à la saisie et la destruction de produits reconnus impropres. Il s’git de 870 kg de produits de la pâtisserie et biscuiterie, 230 kg de conserves végétales, 145 litres d’huiles de table, 28.497 litres de jus, nectars et boissons gazeuses, 256 kg de dattes et fruits secs, 2790 kg de produits de minoterie, 101 kg de sucres, 70 kg de fruits et légumes et 312 kg de produits divers.

Elles ont également donné lieu à la saisie et destruction d’autres produits, dont 2.631 kg de viande rouge, 440 kg de viande blanche, 2.550 kg d’abats de viande, 102 kg de viande clandestine, 428 kg de produits à base de viande rouge, 125 kg de produits à base de viande blanche, 316 kg de produits laitiers, 300 kg de produits de la pêche, 156 unités d’œufs de consommation, 812 kg de conserves de viande, 7 kg de produits de la ruche.