Région de Marrakech-Safi: Mobilisation des Directions provinciales de l’Education nationale pour garantir la continuité pédagogique

mercredi, 18 mars, 2020 à 13:06

Marrakech – Les Directions provinciales de l’Education Nationale au niveau de la Région Marrakech-Safi ont tenu, lundi, des réunions élargies consacrées à l’examen des actions et mesures susceptibles de garantir la continuité pédagogique et la réussite scolaire des élèves.

Ainsi, les directions provinciales de Marrakech, Safi, Youssoufia, Chichaoua, Al Haouz, El Kelâa des Sraghna et d’Essaouira ont adhéré aux efforts menés pour assurer la réussite de l’opération d’enseignement à distance à travers les portails électroniques officiels et l’élaboration d’un programme d’action quotidien.

Ce programme repose sur la production de contenus numériques et de cours en vidéo, la prise d’initiative pour proposer d’autres alternatives innovantes garantissant la réussite scolaire des élèves, le suivi du déroulement de l’opération d’enseignement à distance et la communication électronique avec les élèves en cas de nécessité.

Lors de ces réunions, l’accent a été mis sur l’impératif de l’adhésion agissante et de la mobilisation générale pour assurer le succès de l’opération d’enseignement à distance, ainsi que sur le rôle à jouer par les parents des élèves qui doivent obliger leurs enfants à rester à la maison et à poursuivre leurs cours de manière continue, tout en respectant les directives de prévention.

L’ensemble des participants à ces réunions ont aussi exprimé leur forte adhésion pour la réussite de cette étape exceptionnelle, à travers l’exploitation de tous les moyens disponibles, la mobilisation et la sensibilisation de tous les intervenants et partenaires en vue de garantir le droit des apprenants et apprenantes à l’enseignement et à la réussite scolaire.

Ont pris part à ces réunions, les chefs des services ainsi que les représentants des directeurs et directrices des établissements scolaires dédiés aux trois cycles, de l’instance d’inspection et des associations des parents et tuteurs des élèves.

Le ministère avait annoncé, vendredi dernier, sa décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre les cours au niveau de toutes les classes et de tous les cycles à partir de lundi, précisant qu’il ne s’agit pas de vacances scolaires exceptionnelles et que les cours en présentiel seront substitués par des cours à distance.

La décision de suspendre les cours s’inscrit dans le cadre des mesures préventives pour garantir la santé des élèves, des enseignants, des cadres administratifs et de tous les citoyens contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).