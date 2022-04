Région TTA: Le CRDH approuve une série de projets de développement au titre de 2022

mercredi, 27 avril, 2022 à 21:31

Tanger – Le Comité régional de développement humain (CRDH) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (TTA) a approuvé, mercredi, une série de projets de développement au titre de l’année 2022.

Le CRDH a ainsi approuvé les 256 projets proposés par les comités provinciaux de développement humain (CPDH) des préfectures et provinces de la région au titre de 2022, d’un montant global de plus de 360,69 millions de dirhams (MDH).

Cette réunion, présidée par le Wali de la région TTA, Mohamed Mhidia, en présence des gouverneurs des préfectures et provinces de la région, du président du conseil régional, du DG de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), des présidents des Chambres professionnelles et des chefs des services extérieurs concernés, a été consacrée à l’évaluation du bilan et des réalisations des programmes de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au niveau de la région au titre de l’année 2021, et l’approbation des projets de l’Initiative programmés pour 2022.

Elle s’inscrit en droite ligne avec les Hautes orientations royales relatives à la mise en oeuvre de la troisième phase de l’INDH 2019-2023, qui vise à promouvoir la situation des générations montantes, en particulier les enfants et les jeunes, soutenir les personnes en situation de précarité, et renforcer les infrastructures de base, ainsi que dans le sillage de la mise en œuvre des programmes de l’INDH au niveau de la région TTA.

S’exprimant à cette occasion, M. Mhidia a souligné que cette réunion vise à évaluer les réalisations de l’INDH dans sa 3è phase, tirer profit des succès réalisés, corriger certains dysfonctionnements et fédérer les efforts déployés pour la mise en oeuvre de tous les projets à fort impact sur la population, en particulier les personnes nécessiteuses et celles en situation de précarité, en plus d’assurer un développement équilibré entre toutes les zones de la région, notant que l’approche territoriale vise à assurer l’intégration et l’harmonie.

Il est à noter que quelque 966 projets ont été financés dans le cadre de l’INDH au niveau de la région TTA au titre de l’année 2021, avec une enveloppe budgétaire de plus de 373 MDH.

Il s’agit de 39 projets dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base, d’un montant de 59,35 MDH, 117 projets dans le sillage du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité (52,84 MDH), 674 projets dans le cadre du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes (79,51 MDH), et 136 projets dans le cadre du quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain chez les générations montantes (181,90 MDH).