Régionales 2021 : Le PAM, le MP, le PI et le RNI en tête au niveau de la province de Safi

samedi, 11 septembre, 2021 à 10:27

Safi – Le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Mouvement Populaire (MP), le Parti de l’Istiqlal (PI) et le Rassemblement National des Indépendants (RNI) sont arrivés en tête lors des élections régionales au niveau de la province de Safi, selon des données des autorités locales.

Ces quatre formations politiques ont remporté 02 sièges chacun sur 11 sièges réservés à la province au niveau du Conseil régional de Marrakech-Safi, suivi du Parti du Progrès et Socialisme (PPS), l’Union Constitutionnelle (UC) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS) avec 01 siège chacun.

Le taux de participation aux élections générales du 08 septembre au niveau de la province de Safi a été de 48,65%, rappelle-t-on.

Au total 183.403 électeurs ont participé à ce scrutin sur un total de 377.020 électeurs inscrits sur les listes électorales au niveau de la province de Safi.