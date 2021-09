Régionales 2021: Sept partis remportent les 12 sièges de Fès

dimanche, 12 septembre, 2021 à 12:38

Fès – Les douze sièges réservés à la préfecture de Fès au sein du Conseil de la Région Fès-Meknès, au titre du triple scrutin organisé le 8 septembre, ont été remportés par sept formations politiques.

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) est arrivé en tête avec 3 sièges, suivi du Parti Authenticité et Modernité (PAM), du Parti de l’Istiqlal (PI) et du Front des Forces Démocratiques (FFD) avec 2 sièges chacun, selon les résultats définitifs annoncés par la préfecture.

Les trois autres partis, à savoir l’Union Socialiste des Forces Populaire (USFP), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), et le Parti de la Justice et du Développement (PJD) ont obtenu un siège chacun.

Le Conseil régional de Fès-Meknès compte 61 sièges répartis sur les neuf préfectures et provinces de la région. Les préfectures de Fès et Meknès comptent 12 sièges chacune, suivies de Taounate (10 sièges), Taza (9), Sefrou (6), Ifrane (5), Moulay Yaacoub (5), El Hajeb (5) et Boulemane (5).

Le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales générales pour le triple scrutin du 8 septembre a atteint 2.130.614 personnes au niveau de la région de Fès-Meknès.