La régionalisation avancée, un des grands chantiers stratégiques au Maroc (El Khattat Yenja)

jeudi, 8 septembre, 2022 à 23:41

Saïdia – La régionalisation avancée constitue l’un des grands chantiers stratégiques au Maroc ainsi qu’une réforme structurante pour le développement équitable et intégré, a souligné, jeudi à Saïdia, le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yenja.

“Cette forme de décentralisation n’est pas un simple aménagement ou un découpage territorial, mais elle reflète la détermination du Royaume à profiter de l’élan de la modernisation des Etats au niveau mondial ainsi que de la volonté d’amplifier son développement durable à travers la mobilisation des synergies locales”, a relevé M. El Khattat Yenja qui intervenait dans le cadre du premier Forum des Régions d’Afrique (FORAF).

S’exprimait lors d’un panel sous le thème “Gouvernements régionaux et compétitivité territoriale”, le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab a fait remarquer que le Maroc, “depuis son accession à l’indépendance, a mis en place différentes approches et stratégies pour faire face aux enjeux du développement à travers une régionalisation avancée inclusive et cohérente”.

“Le Royaume aspire à un développement économique harmonieux dans toutes ses régions”, a-t-il poursuivi, ajoutant que la régionalisation voulue par le Maroc vise le renforcement du processus démocratique à travers l’instauration d’une démocratie locale et l’assurance d’une gestion de proximité incluant les acteurs locaux dans la gestion autonome de leurs affaires, tout en tenant compte de leurs spécificités, des potentialités et atouts socioéconomiques de leur région.

Il a, dans ce sens, appelé les régions à repenser leur paradigme économique et à innover pour qu’elles puissent s’ériger en pôle de compétitivité.

“La performance du Plan de développement des provinces du Sud du Maroc en général et celui des régions de Dakhla-Oued Eddahab en particulier, réside dans la dynamique multidimensionnelle qui lui est insufflée, et ce, du haut du sommet de l’Etat jusqu’aux citoyens, en passant par les autorités locales et la société civile”, a-t-il soutenu.

Par ailleurs, les efforts consentis par les autorités ont permis de transformer et d’améliorer la vie des habitants du Sahara marocain grâce, entre autres, à une bonne gestion des ressources hydriques et une meilleure distribution de l’eau, s’est félicité M. El Khattat Yenja, notant que le Royaume est en train de développer son Sahara avec la participation et l’inclusion de toutes les composantes de la population locale.

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 8 au 10 septembre, autour du thème “La contribution des collectivités régionales au développement durable et à la dynamique d’intégration de l’Afrique”, le FORAF a pour vocation de contribuer à l’émergence d’une Afrique structurellement réformée, socialement solidaire, économiquement forte, culturellement rayonnante, environnementalement saine, et mondialement respectée.

Le FORAF se veut également une plateforme permanente au sein de l’organisation CGLU Afrique pour la défense de la contribution des gouvernements régionaux au développement et à l’intégration de l’Afrique, et au renforcement de leur capacité à remplir effectivement leurs mandats avec compétence au service des populations.