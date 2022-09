Registre national de l’Artisanat: 660.000 artisans identifiés, dont 440.000 pré-immatriculés à la CNSS (Mme Ammor)

mardi, 27 septembre, 2022 à 12:50

Rabat – Un total de 660.000 artisans a pu être identifié, dont plus de 440.000 sont pré-immatriculés au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), a annoncé, mardi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.