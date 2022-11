Le Registre national de la population, une plate-forme numérique pour simplifier les procédures d’accès aux programmes d’appui social

jeudi, 10 novembre, 2022 à 21:43

Rabat – Le Registre national de la population (RNP) est un registre numérique auquel peut s’inscrire l’ensemble des citoyens et étrangers résidant sur le territoire marocain. Chaque inscrit se fait attribuer un numéro unique appelé Identifiant digital civil et social (IDCS).

L’objectif de ce registre est de simplifier les procédures relatives aux programmes et services d’appui social ainsi que la vérification instantanée de l’authenticité des données grâce à l’IDCS.

Il est possible de s’inscrire au RNP gratuitement dans un centre de services aux citoyens relevant du lieu de résidence de l’individu concerné. Il s’agit d’un service ouvert pour une période indéterminée et sans délai d’expiration.

L’IDCS est composé de 10 chiffres et permet à son titulaire de s’inscrire au Registre social unifié (RSU) qui deviendra, une fois adopté, le seul mécanisme utilisé par les programmes d’appui social pour déterminer l’éligibilité des familles bénéficiaires.

L’IDCS est également utilisé pour vérifier et simplifier l’interopérabilité entre les différents systèmes de données relatives aux programmes d’appui social.

Afin de garantir le caractère unique de l’IDCS, le logiciel informatique compare les données biométriques du demandeur avec l’ensemble des données enregistrées dans la base de données du RNP. L’identifiant n’est octroyé qu’au cas où il n’existe aucune autre inscription au sein de la même base de données biométriques.

L’inscription gratuite se déroule dans un centre de services aux citoyens (Annexe administrative, caïdat), sachant que des unités mobiles seront mises en place dans les localités reculées.

Lors de l’inscription, une image faciale et de l’iris des yeux est prise pour garantir l’identité unique de chaque personne. L’IDCS est ensuite envoyé à la personne concernée par SMS, e-mail ou encore courrier postal. Mais pour écourter ce délai, il est recommandé de faire une pré-inscription sur le portail dédié www.rnp.ma.

L’opérationnalisation du registre national de la population a débuté dans sa phase pilote en décembre 2021 à la préfecture de Rabat et à la province de Kénitra. Ce registre est actuellement opérationnel dans les régions de Rabat-Kénitra-Salé, Tanger-Tétouan-Al Hociema et Fès-Meknès. Sa généralisation à l’ensemble des régions du Royaume se fera progressivement. À ce jour, plus de 400.000 personnes ont été inscrites dans ce registre.