Le registre social unifié, un système dédié à l’inscription et au ciblage des ménages éligibles à l’appui social

lundi, 14 novembre, 2022 à 12:44

Rabat – Le registre social unifié (RSU) est une plate-forme digitale dédiée à l’inscription et au ciblage des ménages éligibles aux programmes d’appui social. Ouvert à l’ensemble des citoyens nationaux ainsi qu’aux étrangers résidant sur le territoire national, ce registre numérique est une étape obligatoire pour pouvoir prétendre aux programmes d’aide sociale.

Pour s’y inscrire, il est aussi obligatoire pour les membres d’une famille de procéder au préalable à leur inscription au registre national de la population (RNP). Toutefois, l’inscription au RSU ne donne pas ipso facto un accès aux programmes d’appui social mais reste seulement une étape incontournable.

Cette inscription au registre social unifié peut être effectuée en ligne par chaque membre majeur de la famille sur le portail www.rsu.ma ou dans un centre de services aux citoyens auquel est rattachée l’adresse de domicile du ménage. L’opération consiste à remplir un formulaire sur certaines données personnelles et socio-économiques du ménage, entre autres, type de logement, nombre de chambres, zone géographique, métier du déclarant, frais de consommation d’eau, d’électricité, de téléphone ou de gaz.

Après vérification des données fournies par les entités compétentes, l’Agence nationale des registres (ANR) établit un indice socio-économique du ménage, lequel est informé du résultat dans un délai de 5 à 10 jours à compter de la date de son inscription.

À noter que la définition du ménage adoptée en la matière est celle du Haut commissariat au Plan (HCP) : ”Un ménage est un groupe de personnes parentes ou non, vivant habituellement dans un même logement dont les dépenses sont généralement communes. Une personne vivant seule est considérée comme constituant un ménage d’une personne”.

Cela étant précisé, il convient de souligner que le RSU fournit aux programmes d’appui social un système fiable et rationnel de ciblage des familles bénéficiaires, conçu en coopération avec le Haut Commissariat au Plan.

Ce système repose sur l’attribution d’un indice chiffré qui reflète la situation socio-économique de chaque ménage et par la même permet d’établir son éligibilité pour chacun des programmes d’appui social.

L’indice socio-économique du ménage est estimé sur la base d’indicateurs socio-économiques et démographiques objectifs, mesurables et vérifiables. Il est calculé selon une formule de scoring élaborée par le HCP sur la base des enquêtes nationales de la consommation et les dépenses des ménages. Par ailleurs, le seuil d’éligibilité pour chaque programme est défini selon les objectifs du programme et des moyens disponibles.

À cela, il convient d’ajouter que l’éligibilité sur le plan du registre social unifié est tributaire aussi de certains critères, entre autres, la scolarité des enfants, le veuvage ou encore le handicap.

À noter aussi que le registre social unifié offre, outre la possibilité de s’inscrire en ligne, d’autres services concernant notamment le suivi de la procédure d’inscription, l’indice socio-économique, l’actualisation des données ou encore le dépôt des réclamations.