Régularisation de la situation des véhicules dont le poids total varie entre 3,5 et 19 tonnes, à partir du 14 juillet (ministère du Transport)

lundi, 10 juillet, 2023 à 14:42

Rabat – Le processus de régularisation de la situation des véhicules de même catégorie, dont le poids total varie entre 3,5 et 19 tonnes, débutera, à partir du 14 juillet, via le portail électronique mis à jour à cet effet, annoncé le ministère du Transport et de la Logistique dans un communiqué.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ses engagements auprès des représentations professionnelles du secteur du transport routier de marchandises, précise la même source.

Ce nouveau portail, poursuit le communiqué, permet aux professionnels de prendre connaissance de l’éligibilité de leurs véhicules, des modifications à apporter pour chaque catégorie de véhicule, ainsi que des démarches à suivre pour régulariser la situation de ces véhicules, conformément à la procédure simplifiée convenue avec les professionnels du milieu, dans le cadre des réunions du Comité de Direction tenues sous la présidence du ministre en février.

Le ministère du Transport et de la Logistique appelle tous les professionnels du transport routier de marchandises à accéder au portail électronique dédié à cette démarche, à compter de la date mentionnée ci-dessus, via le lien suivant : “tahdid-ptac.narsa.gov.ma” afin de régulariser la situation de leurs véhicules. Le portail sera actif jusqu’au 1er mars 2024, conclut la même source.