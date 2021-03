Rehamna : 28 jeunes bénéficient de financements de leurs projets

vendredi, 12 mars, 2021 à 8:48

Benguérir (province de Rehamna) – Vingt-huit jeunes issus de la province de Rehamna ont bénéficié de financements de leurs projets dans le cadre du Programme d’Amélioration du Revenu et d’Inclusion Economique des Jeunes de la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

D’un coût global de 6.870.000 DH, dont 2.763.400 comme contribution de l’INDH, ces projets concernent plusieurs secteurs économiques, tels que l’agriculture, la technologie, l’environnement, l’artisanat et les services.

Ces projets innovants et prometteurs ayant attiré l’attention du jury par leur innovation et pertinence, se rapportent à la fabrication des huiles essentielles, la peinture écologique, les produits de nettoyage, la création d’une pépinière, l’élevage, la valorisation et la commercialisation de cailles Bio, la création d’une “Smart pépinière”, la création d’une marque de Poulet beldi, la valorisation et élevages de chameaux, l’artisanat (objets et tapis traditionnels), la création d’un atelier de gypse, la création d’un atelier moderne de couture et la fabrication d’acier.

Il s’agit aussi de la production de plaques de marbre artificiel, la pâtisserie, la boulangerie, la création d’un centre de beauté “Spa”, la valorisation des épices et création d’une marque, la création d’une blanchisserie moderne, la création d’une maison d’hôte, et d’une maison d’hôte (VIP Garden) et la création et installation des systèmes de publicités “Prog-Net”.

Cette initiative qui se propose d’appuyer et d’accompagner les jeunes porteurs de projets, d’encourager l’auto-emploi, et de créer des entreprises, en vue de l’insertion des jeunes dans le tissu socioéconomique, s’inscrit dans le cadre de la mise en application des dispositions d’une convention de partenariat liant le Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) de Rehamna et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), une association professionnelle œuvrant dans le domaine de l’accompagnement technique des jeunes porteurs de projets âgées entre 18-34 ans.

Dans ce cadre, des conventions de partenariat relatives au financement et à l’accompagnement de ces porteurs de projets, ont été signées, jeudi à Benguérir, par le gouverneur de la province de Rehamna et président du CPDH, M. Aziz Bouignane, le professeur Hicham Medromi, délégué du président de la FRDISI, qui assure l’accompagnement technique du programme, ainsi que les jeunes porteurs de projets bénéficiaires.

Intervenant à cette occasion, M. Bouignane, a mis en relief le caractère innovant de ces projets, qui seront crées conformément à la nouvelle philosophie de la troisième phase de l’INDH.

Et de poursuivre que les jeunes porteurs de projets bénéficieront de financement mais aussi, d’accompagnement durant toutes les étapes de création de leurs petites entreprises, afin de garantir à ces projets innovants toutes les conditions du succès, rappelant, dans ce sens, que le chemin de la réussite dans l’entrepreneuriat demeure tributaire de la persévérance, de l’assiduité et de la prise d’initiatives.

Dans une déclaration à la MAP, le Professeur Medromi, a mis l’accent, quant à lui, sur les étapes parcourues par ces projets avant leur sélection finale en commençant par la sélection des projets de l’appui pré-création (en partant des critères liés à l’innovation et créativité, à la rentabilité et à l’employabilité), et la sélection pour la phase post-création, ainsi que la formation Post-création.

Le Programme d’Amélioration du Revenu et d’Inclusion Economique des Jeunes, qui permettra de créer une véritable dynamique économique dans la province, vise à créer 111 entreprises au niveau de cette partie du territoire national et l’accompagnement de plus de 375 jeunes pour la période 2020-2023, précise-t-on.

Au titre de l’année 2020, ce programme a permis l’accompagnement de 131 jeunes durant la phase de pré-création de projets, et la création de 31 petites entreprises.