Rehamna : Approvisionnement suffisant des marchés locaux et stabilité des prix

mercredi, 29 avril, 2020 à 16:54

Benguérir (province de Rehamna) – Les marchés au niveau de la province de Rehamna sont suffisamment approvisionnés en produits alimentaires de base, dont les prix demeurent stables en cette période qui coïncide avec l’avènement du mois sacré du Ramadan.

Dans ce sillage, le gouverneur de la province, Aziz Bouignane a invité les agents d’autorité à durcir les opérations de contrôle de la qualité des produits dans les différents points de vente et les circuits de distribution afin de palier tout dysfonctionnement et de sanctionner toute spéculation ou hausse illégale des prix.

Compte tenu que les différents points de vente (marchés de gros et au détail) enregistrent une hausse de la demande et un fort engouement en cette période de la part des populations pour certains produits, notamment les dattes, les poissons et les gâteaux qui garnissent la table du ftour, les commissions spécialisées ont ainsi intensifié leurs opérations de contrôle.

Dans ce cadre, la préfecture de la province de Rehamna a mis sur pied une commission provinciale et des comités locaux au niveau des collectivités territoriales pour veiller au suivi de l’état d’approvisionnement sur l’ensemble du territoire de la province et au contrôle quotidien des produits alimentaires et leur conformité aux normes de qualité et d’hygiène requises.

Par ailleurs, et dans le cadre des mesures préventives pour faire face au Covid-19, ces commissions procèdent, lors de leurs tournées, à la sensibilisation des commerçants quant à l’impératif du port des masques et du respect de la distance de sécurité en vue d’éviter tout attroupement ou rassemblement des consommateurs.

A cette occasion, le chef de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination de la préfecture de Rehamna, Mohamed Najah, a affirmé que depuis l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, il a été procédé à l’intensification des opérations de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés locaux et de contrôle des prix à raison de deux tournées quotidiennes en moyenne.

Dans une déclaration à la MAP, M. Najah a indiqué que les commissions spécialisées ont, ainsi, relevé un approvisionnement suffisant et une stabilité de la majorité des prix des produits alimentaires, ajoutant que les services concernés demeurent mobilisés de manière permanente pour palier tout manque ou dysfonctionnement et, partant, satisfaire la demande des consommateurs.

Il a, dans la foulée, noté que la commission provinciale mène des tournées quotidiennes à Benguérir, sans oublier les autres villes et communes de la province et ce, selon un programme quotidien bien défini pour contrôler les différents marchés locaux.

En cette période de crise sanitaire, les commissions spécialisées mènent aussi de larges campagnes en vue d’inciter les commerçants à l’affichage des prix et de les sensibiliser quant à l’impératif de se conformer aux mesures de précaution pour faire face au Covid-19.

M. Najah a, en outre, souligné que les commissions compétentes agiront fermement contre toute pratique susceptible de porter préjudice au pouvoir d’achat ou à la sécurité sanitaire des citoyens.

Il a, en outre, rassuré les citoyens à l’égard de toute éventuelle pénurie des produits alimentaires de base au niveau des marchés locaux, tout en les appelant à respecter scrupuleusement les mesures de confinement, en particulier la distanciation sociale et le port des masques de protection, lors de leur sortie pour s’approvisionner afin d’éviter la propagation de la pandémie.