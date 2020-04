Rehamna : Intensification des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires

lundi, 6 avril, 2020 à 20:18

Benguérir (province de Rehamna) – Les commissions de contrôle des prix et de la qualité des produits alimentaires ont intensifié leurs opérations à Benguérir et dans l’ensemble des collectivités territoriales relevant de la province de Rehamna, afin de veiller au suivi de l’état d’approvisionnement des marchés locaux en denrées de première nécessité.

Ainsi, les commissions relevant de la Division des Affaires économiques de la préfecture de la province de Rehamna et les comités locaux, composés d’agents d’autorité, multiplient leurs tournées quotidiennes dans les boulangeries, les boucheries et les locaux de commerce, ainsi que dans les points de vente et marchés de fruits, légumes et poissons.