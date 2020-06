Rehamna : Ouverture du souk hebdomadaire de Sidi Bou Othmane aux éleveurs

lundi, 1 juin, 2020 à 15:40

Sidi Bou Othmane (province de Rahamna) – Les autorités provinciales de Rehamna ont décidé d’ouvrir, ce lundi, le souk hebdomadaire de la ville de Sidi Bou Othmane uniquement aux éleveurs et aux marchands du bétail.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la valorisation et de l’encouragement du secteur de l’élevage au niveau de la province de Rehamna, afin d’atténuer les effets négatifs du confinement sanitaire sur les éleveurs.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président du conseil de la commune urbaine de Sidi Bou Othmane, Khalid El Batnaoui, a affirmé l’ouverture de ce souk hebdomadaire aux éleveurs et aux marchands du bétail et ce, en coordination avec les autorités provinciales et les services concernés.

“Ce souk, qui sera réservé à la vente et à l’achat du bétail et des fourrages, ouvrira ses portes une fois par semaine (lundi), si l’opération se déroule dans de bonnes conditions”, a-t-il souligné.

M. Batnaoui a, dans la foulée, appelé l’ensemble des usagers et des visiteurs de ce marché hebdomadaire, à respecter les règles d’hygiène et les mesures de sécurité sanitaire, et à faire preuve de responsabilité et de patriotisme en se conformant scrupuleusement aux consignes des autorités compétentes.

Le responsable a, en outre, indiqué que la commune a mobilisé une équipe d’employés à l’entrée du souk, en vue de procéder à la stérilisation et à la désinfection des camions transportant le bétail.

Des commissions spécialisées veilleront, sous la supervision des autorités locales, des services sécuritaires et des départements concernés, au respect par les visiteurs du souk des mesures préventives et de sécurité sanitaire, afin de contenir la propagation du Covid-19.