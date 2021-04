Rehamna : Quelque 7.650 familles bénéficient de l’Opération “Ramadan 1442”

jeudi, 15 avril, 2021 à 18:36

Benguérir (province de Rehamna) – Un total de 7.650 familles démunies bénéficient de l’Opération de soutien alimentaire “Ramadan 1442”, dans 24 communes urbaines et rurales de la province de Rehamna.

Selon des données de la Délégation provinciale de l’Entraide nationale à Rehamna, cette opération, lancée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, concerne 450 familles issues du milieu urbain (municipalité de Sidi Bouothmane) ainsi que 7.200 familles issues du milieu rural.

Les bénéficiaires issus du milieu rural se répartissent entre le Caïdat de Sidi Bouothmane et Caïdat Jbilat, avec 950 familles, le Caïdat d’Ouled Tmim (1100 familles), le Caïdat Loutta et Caidat Bhira (1000 familles), Caïdat Ras El Ain (1000 familles), caïdat Bouchane (1100), caïdat Lebrikiyine (950 familles) et Caïdat Skhour Rhamna (1100 familles).

Au niveau de cette province, le volume des denrées alimentaires distribuées aux bénéficiaires a été évalué à 76.500 tonnes de farines, 30.600 tonnes de sucre, 38.250 litres d’huile, 1912,500 kg de thé, 7.650 kg de lentilles, 7.650 de vermicelle et 7.650 boites de concentré de tomates.

Le panier de soutien alimentaire comporte 10 kg de farines, 4 kg de sucre, 5 litres d’huile végétale, 250 grammes de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle et une boite de 880 grammes de concentré de tomates.

Cette action solidaire vise à contribuer à alléger le poids des besoins alimentaires liés au mois sacré du Ramadan et à soulager les familles modestes fragilisées par les incidences socio-économiques de la crise sanitaire.

L’opération, organisée avec le concours financier du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Locales) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, est marquée par un dispositif de mise en œuvre qui obéit aux dispositions de sécurité édictées par les autorités locales.

Différentes mesures de prévention du risque sanitaire ont été adoptées au niveau des comités de suivi locaux afin d’assurer la santé et la sécurité des populations.

Il s’agit notamment, de la désinfection des centres d’approvisionnement, des paniers alimentaires ainsi que des véhicules de transport, la distanciation physique, la réduction des effectifs humains dédiés et la remise directe de l’aide.

Au niveau national, cette 22ème édition de l’Opération de distribution alimentaire “Ramadan 1442” profitera à trois millions de personnes (600.000 foyers au niveau national, dont 459.504 issus des zones rurales).