Relance des activités du secteur de l’artisanat à Guelmim

samedi, 13 juin, 2020 à 20:46

Guelmim- Les activités de commercialisation et de production au complexe artisanal de Guelmim, le plus important du genre dans la région Guelmim-Oued Noun, ont repris dans le cadre de l’application des mesures d’assouplissement du confinement décidées par les pouvoirs publics.

Les artisans de Guelmim, une ville classée par le gouvernement en zone 1 où la situation épidémiologique est “maîtrisée presque totalement”, ont rouvert leurs ateliers pour la première fois depuis la déclaration de l’état d’urgence il y a presque trois mois pour limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le directeur régional de l’artisanat à Guelmim, Saleh Abrihma, a déclaré à la MAP que ce secteur “souffrait, comme d’autres industries” des impacts négatifs engendrés par le Covid-19.

Il a ajouté que cette situation a entraîné la fermeture totale d’un certain nombre d’espaces de production et de commercialisation des produits artisanaux pendant la période de confinement.

Immédiatement après l’annonce des mesures de déconfinement progressif, la direction régionale de l’artisanat de Guelmim-Oued Noun a pris un ensemble de dispositifs de précaution et de prévention sanitaire pour permettre aux artisans de reprendre leurs activités commerciales et professionnelles dans les meilleures conditions, a-t-il indiqué.

En vue d’assurer la sécurité des artisans et des visiteurs du complexe de Guelmim, M. Abrihma a évoqué la mise en place de panneaux de signalisation et d’autocollants de sensibilisation, ainsi que l’installation d’un dispositif de mesure de la température à l’entrée de cette structure.

Pour sa part, le président de l’Association “Installations du complexe d’artisanat de Guelmim”, Youssef Kanti, a relevé que les artisans, pleinement conscients de la gravité de l’épidémie de coronavirus, s’engagent à respecter les gestes barrières, dont la distanciation physique et le port de masques.

Le secteur de l’artisanat de Guelmim se distingue par la fabrication de l’argent, du cuivre, de la maroquinerie, de la couture traditionnelle sahraouie et de la sculpture sur bois.

Au début de cette semaine, la ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, avait affirmé que le Covid-19 a démontré la nécessité d’accélérer la restructuration du secteur de l’artisanat et d’améliorer les conditions de travail.

Afin de fournir les meilleures conditions pour la relance des activités artisanales, l’accent est mis sur trois axes ayant trait au programme de santé et de sécurité pour la reprise des activités, à la restructuration du secteur et à l’accompagnement des artisans dans les domaines de la production, du marketing et de la finance, a-t-elle noté.