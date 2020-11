Relance économique: trois questions au délégué provincial du tourisme à Tétouan

samedi, 21 novembre, 2020 à 14:52

.- Propos recueillis par: Sanae EL OUAHABI -.

Tétouan – Le délégué provincial du tourisme par intérim à Tétouan, Abdelaziz Kanniche, aborde dans une interview accordée à la MAP les actions mises en oeuvre et celles envisagées pour renforcer la relance et la redynamisation du secteur touristique au niveau de la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq.

1- Quelles sont les mesures adoptées pour affronter la situation imposée par la pandémie et bien aborder la phase post-Covid-19?

Le ministère du Tourisme a anticipé l’ouverture des établissements touristiques et la levée du confinement, à travers l’édition d’un guide de sécurité sanitaire de référence spécifique édictant les mesures à adopter par l’ensemble des établissements d’hébergement et de restauration, les agences de voyages et de transport touristique et les guides du tourisme.

Dans ce contexte, la délégation provinciale du Tourisme à Tétouan s’est appliquée à diffuser ledit référentiel, à faire le suivi et à accompagner son application dans toutes les entreprises touristiques opérant dans la province et la préfecture de M’diq-Fnideq, qui comptent 68 établissements d’hébergements classés entre hôtels, résidences hôtelières, maisons d’hôtes, motels, pensions et gîtes, 14 restaurants classés, 34 agences de voyages, 5 agences de transport touristique et 59 guides du tourisme.

Aussi, et dans le cadre des efforts déployés pour accompagner les professionnels du tourisme, en vue de réduire l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, et assurer une reprise d’activité dans des conditions sanitaires sécurisantes, le département du Tourisme, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Maroc, a mandaté le Bureau Veritas pour la mise en place d’un Référentiel de sécurité sanitaire dans les établissements d’hébergement touristique (EHT), mettant l’accent sur la sécurité, la santé et le bien être des clients et du personnel, tout en rétablissant la confiance des voyageurs en la destination.

Ledit référentiel a été érigé en label baptisé “Welcome safely”, qui définit les exigences, les recommandations et les préconisations devant être respectées par les EHT pour prévenir et gérer tout risque de contamination par la Covid-19.

Ce label vise à renforcer la compétitivité des EHT et à les inscrire dans une démarche d’amélioration continue pour répondre au mieux aux attentes d’une clientèle nationale et internationale de plus en plus exigeante en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Gage de confiance en la destination Maroc et garant de son positionnement en tant que destination sûre et saine sur l’échiquier touristique international, le label constituera également une opportunité pour distinguer et valoriser les établissements conformes auxdites exigences sanitaires.

Et en vue d’assurer le bon déploiement du label “Welcome Safely”, la plateforme digitale www.welcomesafely.ma est mise au service des EHT marocains pour les accompagner et les assister dans le processus de labellisation, qui s’appuie sur une mise en conformité avec le référentiel de sécurité sanitaire, et le renforcement des capacités et la formation du personnel.

Actuellement, et afin de pouvoir accélérer le processus de labellisation et activer le traitement des différentes demandes des établissements d’hébergement touristiques, la délégation du tourisme à Tétouan s’emploie à vérifier la mise en conformité de ces entités par rapport au référentiel.

2- Quels sont les principaux défis à relever pour accélérer la relance de l’activité touristique dans la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq et soutenir les opérateurs du secteur?

Les principaux défis à relever sont la préservation du tissu économique et l’emploi, l’accélération de la phase de redémarrage et l’installation d’une transformation durable du secteur.

Dans le but de préserver l’emploi et soutenir les opérateurs du tourisme, une indemnité forfaitaire mensuelle nette de 2.000 dirhams est octroyée, à partir du 1er juillet et s’étalera jusqu’au 31 décembre prochain, aux salariés et stagiaires sous contrat d’insertion déclarés à la CNSS au mois de février dernier, et relevant des employeurs en difficulté affiliés à la CNSS et dont l’activité a été impactée par la pandémie.

Il s’agit notamment de 1.724 salariés travaillant dans des établissements d’hébergement touristiques classés relevant de la province de Tétouan et la préfecture de M’diq-Fnideq, 112 dans les restaurants classés, 136 dans les agences de voyages, 35 dans les agences de transport touristique, et 59 dans les guides du tourisme.

Et pour assurer le soutien économique et financier à la relance, des actions ont été prises pour préserver la trésorerie des opérateurs du tourisme, afin de leur permettre de disposer des moyens financiers nécessaires à la reprise de leur activité, stimuler l’investissement et la transformation de l’outil de production, renforcer la demande touristique et positionner la destination dans une nouvelle ère de développement touristique, à travers la modernisation des expériences et la professionnalisation des acteurs.

3- Est ce que vous envisagez de mettre en place de nouveaux mécanismes de développement de l’offre touristique afin qu’elle soit plus attractive et plus adaptée aux aspirations des touristes nationaux et internationaux, en particulier dans un contexte de concurrence accrue post-crise?

Pour le maintien de l’écosystème et des postes d’emploi, et la sauvegarde de la compétitivité, le ministère, la Confédération nationale du Tourisme, le Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Conseil provincial du tourisme de Tétouan coordonnent leurs efforts pour stimuler la demande locale et internationale, mettre en place une plateforme collaborative de distribution à destination du tourisme local, renforcer les lignes intérieures, régionaliser le calendrier des vacances scolaires pour étaler la saison, et mettre en place de crédits vacances et des chèques vacances défiscalisés.

Ils veillent aussi à accélérer le Plan digital pour la promotion de la destination, accompagner les hôtels souhaitant réaliser des travaux de rénovation et mettre en place une plateforme E-learning pour accompagner les entreprises dans leurs efforts visant à renforcer les compétences des ressources humaines.