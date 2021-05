Remise de la Charte du Rotary Club de Dakhla

dimanche, 23 mai, 2021 à 11:22

Dakhla – Une cérémonie de remise de la Charte du Rotary Club de Dakhla s’est déroulée, samedi à Dakhla, en vue de diffuser l’esprit et les principes des rotariens tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Ainsi, le Rotary club de Dakhla, parrainé par le Rotary Club de Casablanca, a été admis au sein du Rotary International, en vue de faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le respect de la paix, par le biais de relations amicales entre ses membres.

Le Rotary Club de Dakhla fait partie, désormais, du réseau mondial de plus de 1.2 million de décideurs solidaires et de 34.000 clubs qui passent à l’action pour servir et apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes.

S’exprimant à cette occasion, le président du Rotary Club de Dakhla, Dahi Ahl Al Khattat s’est dit heureux de rejoindre la famille de Rotary international, notant que “le Rotary Club de Casablanca nous a porté main forte et assisté pour créer ce club à Dakhla”.

Le club Rotary de Dakhla a décidé de s’impliquer fortement dans les actions solidaires durant cette période assez difficile marquée par la pandémie de la Covid-19, a indiqué M. Al Khattat, citant à cet égard la distribution de visières de protection pour les taxis de Dakhla et de 30.000 bavettes au profit des établissements scolaires dans la région, ainsi que des gels hydroalcooliques, de thermomètres et de distributeurs à pédale de désinfectants.

“Nous avons également contribué à la distribution des montures optiques pour l’association des sourds et muets de Dakhla”, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, il a fait savoir que trois nouveaux membres dont deux femmes viennent de rejoindre le club, qui a également parrainé la création du Rotaract de l’ENCG de Dakhla présidé par la jeune Hanaa Mejdoul, faisant savoir qu’un projet de jumelage est en cours de discussion avec un Rotary Club de Las Palmas en Espagne.

Pour sa part, le président du Rotary Club de Casablanca Abdesselam Alami, s’est dit fier de l’octroi de la Charte Rotary à Dakhla, première ville dans les provinces du Sud, émettant le souhait de voir créer plusieurs clubs dans la perle du Sud.

Créé en 1930, le Rotary Club de Casablanca -dit Doyen-, a parrainé le Rotary club de Dakhla qui a fait preuve d’une grande dynamique et s’est adhéré à la famille et principes des rotariens, a expliqué M. Alami, émettant le souhait de généraliser la philosophie et les principes des rotariens dans toutes les provinces du Sud, portant notamment sur la santé, la femme et l’enfant, l’éducation, l’eau et la protection de l’environnement.

La philosophie et les principes de rotariens visent principalement à contribuer au développement humain, à travers la réalisation de projets ayant un impact direct sur les conditions de vie de la population, a-t-il ajouté.

Le Rotary international, qui rassemble environ 200 pays et 56 clubs à l’échelle nationale, se présente comme une organisation apolitique et ouverte qui encourage une haute éthique civique et professionnelle et œuvre pour faire progresser l’entente et la paix dans le monde.

Ont pris part à cette rencontre, entre autres, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, le gouverneur du Rotary district 9010 qui comprend le Maroc, la Mauritanie, l’Algérie et la Tunisie, Said Nejjar et le Secrétaire du District et Adjoint du gouverneur pour les provinces du Sud, Ahmed Benmejdoub, ainsi que les membres des clubs de Rotary Dakhla et Casablanca.