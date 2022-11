Une rencontre explore à Londres les moyens d’encourager les investissements des MRE au Maroc

samedi, 12 novembre, 2022 à 14:57

Londres – Une rencontre a examiné, vendredi à Londres, les moyens d’encourager les Marocains résidant à l’étranger (MRE) à contribuer au développement économique du Royaume, à travers la multiplication de leurs investissements dans la mère patrie.

Cet événement, tenu sous le thème ”Comment encourager les investissements MDM au Maroc ? Défi et opportunités’’, est le premier d’un cycle de conférences initié par la Fondation Trophées Marocains du Monde (FTMM) et BM Magazine dans les principales capitales des pays d’accueil, afin de réfléchir aux moyens et mécanismes à mettre en place pour favoriser les investissements des MRE.

Intervenant à cette occasion, Younes Hajoui, responsable de la gestion des actifs à la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), a relevé que le Maroc, du fait de son emplacement géographique, de son climat, et de son environnement socioéconomique et légal, constitue une porte d’entrée des investissements touristiques internationaux vers l’Afrique.

Cet environnement favorable a permis au Royaume de se lister comme terre d’investissement pour les plus grands groupes d’investissements touristiques et hôteliers mondiaux, a fait valoir M. Hajoui, notant que le Royaume a mis en place un cadre incitatif attractif permettant aux investisseurs désirant s’implanter au Maroc de bénéficier d’attractions financières, fiscales et douanières.

Il a dans ce sens expliqué que l’ensemble des procédures peuvent désormais se faire en ligne et avec un seul interlocuteur, à savoir les Centre régionaux d’investissement (CRI), qui ont l’obligation légale de répondre à toutes les demandes dans un délai n’excédant pas les 30 jours.

Le climat des affaires au Maroc, la facilité avec laquelle on peut investir dans le pays et le fait que durant les 17 dernières années, à l’exception de la période de la pandémie, le nombre de touristes visitant le Royaume n’a jamais baissé sont autant d’éléments qui font que “c’est le moment d’investir du Maroc, terre de stabilité et de croissance économique”, a-t-il souligné.

Pour sa part, Tarik Haddi, président du Directoire d’Azur Innovation Fund, fonds de capital investissement ciblant les startups innovantes, a expliqué que la stratégie du Maroc repose sur le développement des industries automobile, agro-alimentaire, textile, offshore, aéronautique et numérique en plus de la gestion des eaux et des énergies renouvelables.

Chacune de ces filiales offre des possibilités de développement et d’intégration pour de nouvelles startups, a-t-il assuré, soulignant que pour le secteur automobile, à titre d’exemple, le Maroc a réussi en 15 ans à construire un écosystème de 250 entreprises d’une capacité de production de 700.000 voitures par an avec un taux d’intégration industrie de 69%.

Avec ces chiffres, le Maroc est le premier exportateur de voitures à l’UE et son but est de doubler le volume d’exportation à l’avenir, a-t-il détaillé, notant que ce succès remarquable s’explique notamment par la position géostratégique du Royaume.

Par ailleurs, le Maroc est le seul pays africain à avoir un accord de voisinage et d’association avec l’Union européenne, un accord de libre-échange avec les États-Unis et des accords commerciaux avec les puissances économiques de la Méditerranée hors UE, a-t-il fait savoir, expliquant que cela offre aux investisseurs un accès à près d’un milliard de consommateurs.

De plus, le positionnement du Maroc comme premier investisseur dans l’Afrique de l’Ouest et deuxième au niveau de l’ensemble du continent fait de lui un hub qui donne accès à 1,5 milliard d’Africains, avec tout le potentiel de développement du continent, qui dispose de 60% des terres arables mondiales non exploitées, a-t-il poursuivi.

De son côté, Mohammed Afrine, CEO de Bank of Africa EuroServices, a mis en exergue le développement fulgurant des infrastructures marocaines durant les 20 dernières années.

Tout en expliquant le rôle joué par le secteur bancaire dans l’accompagnement des projets structurants qu’a connu le Maroc, M. Afrine a assuré que les institutions financières sont déterminées à accompagner les Marocains du Monde porteurs de projets qui veulent investir au Royaume.

Il a dans ce sens rappelé que BOA EuroServices est une filiale du Groupe BMCE basée dans 7 pays européens, à savoir l’Espagne, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ajoutant que la filiale a une activité orientée exclusivement vers les MRE.

Enfin, le président de la FTMM, Amine Saâd, a expliqué que sa Fondation a pour objectif de mettre en lumière des Marocains du Monde aux parcours émérites qui peuvent constituer de véritables ambassadeurs du Maroc à l’étranger.

Avec BM Magazine, la FTMM organise l’évènement Trophées Marocains du Monde qui se tient chaque année à Marrakech depuis 2017 et qui récompense les MRE qui se distinguent dans la recherche scientifique, l’entrepreneuriat, la politique, le sport, la culture et le travail associatif.

La rencontre, qui a connu la présence du Lord-Maire de Westminster, Hamza Taouzzale, de conseillers du borough de Westminster, ainsi que de membres du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger et de l’Office National Marocain du Tourisme, a été un espace d’échanges et de débats autour des questions d’actualité qui touchent les MRE et lieu privilégié de networking entre Marocains du Monde et décideurs marocains.