La rencontre internationale “Geoparc M’goun” des arts plastiques, du 28 avril au 15 mai à Azilal

lundi, 26 avril, 2021 à 15:18

Azilal- La deuxième édition de la rencontre internationale “Geoparc M’goun” des arts plastiques se tiendra du 28 avril au 15 mai à Azilal sous le signe “Azilal prend des couleurs internationales”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Initiée par l’association “Wahat Al Founoun”, cette édition virtuelle qui verra la participation d’une centaine d’artistes marocains et étrangers, sera organisée en partenariat avec le centre culturel Azilal, la direction provinciale de l’éducation nationale, l’association “Geoparc M’goun” et l’UNESCO.

La rencontre internationale “Geoparc M’goun” des arts plastiques a pour principal objectif de mettre en avant l’importance et le rôle des arts plastiques dans la préservation de l’héritage culturel identitaire.

Cet évènement, initié également en partenariat avec l’association Azilal pour le développement et l’environnement et l’association Ouzoud pour le développement, la culture et l’art, ambitionne aussi de contribuer au rayonnement touristique et culturel de la région à travers l’ouverture sur plusieurs artistes représentant différentes régions du Royaume et du monde.

Ainsi, cette édition qui se veut au service de la cohabitation et du vivre-ensemble, sera l’occasion pour les participants d’échanger sur les questions d’arts et de la culture lors d’une série de conférences thématiques.

La rencontre internationale “Geoparc M’goun” des arts plastiques est une opportunité de brassage des expériences entre plusieurs générations d’artistes issus de plus de 20 pays ainsi qu’avec des artistes en herbe dans le cadre de l’exploration de nouveaux talents dans le domaine des arts plastiques en particulier ceux issus de la région, a indiqué le directeur de cet évènement Mouhammed El-Houari.

Au menu de cette édition figurent également des ateliers créatifs au profit des élèves qui seront organisés dans plusieurs établissements d’enseignement de la province outre une exposition collective, a-t-il ajouté.

La première édition virtuelle de cet évènement s’est tenue entre le 19 et 30 mai 2020 à Azilal.