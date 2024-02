Rencontre internationale les 1 et 2 mars à Fès sous le thème “restaurer les écosystèmes de montagnes”

mercredi, 28 février, 2024 à 17:47

Fès – L’Université Euromed de Fès (UEMF) organise, les 1er et 2 mars prochain, une série d’évènements sous le thème “restaurer les écosystèmes de montagnes :Le cas de la région Fès-Meknès”.

Au programme de ces deux jours, initié en partenariat avec le Réseau Africain pour le Développement Durable (RA2D), trois panels ayant pour thématiques “La spécificité de la problématique écologique montagnarde”, “La place de la montage dans la problématique du développement durable” et “L’état des lieux de la recherche en matière de protection des écosystèmes des montagnes”.

Au menu de ces panels animés par des professeurs universitaires, des experts internationaux, des ingénieurs et des responsables régionaux, figurent aussi des interventions sur “La mise en valeur des écosystèmes à travers le patrimoine culturel dans Jbel Bani et Jbel Zerhoune”, “L’urgence d’arrêter la dégradation des montagnes”, “Impacts des aménagements routiers sur les écosystèmes des montagnes, cas de glissement des talus dans la zone pré-Rif à la région Fès-Meknès”, “Priorités stratégiques du développement du secteur de l’économie sociale et solidaire au Maroc” et “Quels outils méthodologiques pour intégrer les changements climatiques dans la planification des projets de développement durable ?”.

Les interventions porteront aussi sur les “Impacts des changements climatiques et des facteurs anthropiques sur l’eau et sur la biodiversité : possibilités de valorisation et de gestion rationnelle pour une résilience et adaptation”, “Le développement durable dans les programmes de planification stratégique des collectivités territoriales : remarques tirées de sessions de formation des élus locaux”, “La migration environnementale” et “Décarbonisation des transports : défis et perspectives pour un développement durable”, ainsi que sur “Le tourisme durable dans la province de Sefrou : exploration écologique”

Cette manifestation, organisé en partenariat avec l’Institut Euromed des Sciences juridiques et politiques, sera marquée par des randonnées dans la commune de Tazouta relevant de la province de Sefrou, des ateliers de sensibilisation à destination des participants ainsi des expositions de produits de terroir par des coopératives de la région.