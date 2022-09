Une rencontre à Rabat met en exergue la densité des relations maroco-saoudiennes

mercredi, 14 septembre, 2022 à 21:21

Rabat – “Les relations maroco-saoudiennes entre hier et aujourd’hui” est l’intitulé d’une rencontre organisée, mercredi à Rabat, pour mettre en exergue la richesse et la densité des liens unissant les deux Royaumes et leur contribution à relever les défis auxquels fait face le monde musulman dans le contexte actuel.