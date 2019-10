Renforcement des capacités: CGLU-Afrique coopère avec le gouvernement de Séoul

samedi, 5 octobre, 2019 à 14:27

Rabat- L’Organisation panafricaine cités et gouvernement locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et le Centre de Séoul pour le développement des ressources humaines (SHRDC) relevant du gouvernement métropolitain de Séoul ont signé, samedi à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur la formation et le renforcement des capacités.

Ce mémorandum d’entente, signé par MM Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général de CGLU-Afrique et Yong Mok Shin, président du SHRDC, a pour objectif de formaliser un cadre général de coopération et de partenariat entre les deux parties en matière de développement des ressources humaines, de formation et de renforcement des capacités liées au développement urbain durable et ciblant les fonctionnaires des gouvernements locaux et régionaux africains.