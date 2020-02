Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d’un entretien entre Mme Benyaich et la présidente de la région de Madrid

lundi, 24 février, 2020 à 22:42

La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a présidé lundi à Rabat une réunion consacrée à l’état d’avancement des différents programmes et projets liés à l’habitat et à la politique de la ville.