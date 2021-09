Renforcement de la production d’eau potable à Taza, Zrarda et Ait Seghrouchen (ONEE)

mardi, 14 septembre, 2021 à 18:53

Taza – L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) vient de procéder à la mise en service de nouvelles adductions alimentant la ville de Taza et les communes territoriales de Zrarda et Ait Seghrouchen pour un débit de 80 l/s.