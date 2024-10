Le renforcement des relations académiques et scientifiques au centre des entretiens de M. Midaoui avec son homologue français

mardi, 29 octobre, 2024 à 23:50

Rabat – Le renforcement des excellentes relations de coopération académiques et scientifiques existant entre le Maroc et la France a été au centre des entretiens, mardi à Rabat, du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzeddine El Midaoui, avec le ministre français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Patrick Hetzel.

Cette rencontre intervient au lendemain de la signature entre le Maroc et la France d’une Déclaration d’intention dans le domaine de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, lors d’une cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, S.E.M Emmanuel Macron.

L’entrevue a été l’occasion pour les deux responsables de saluer la qualité des relations qui lient les deux pays et de se féliciter mutuellement de l’ouverture d’un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique et exceptionnel, porté par les deux Chefs d’État.

Les discussions entre les deux ministres ont porté essentiellement sur les modalités de mise en œuvre de la Déclaration d’intention dans le domaine de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

La France est le premier partenaire académique et scientifique du Maroc, en étant une destination privilégiée des étudiants marocains, avec plus de 43.500 jeunes inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur français et plus de 200 programmes de double diplomation entre les Universités des deux pays.