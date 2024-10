Rennes: “Tibu Africa” et “Breizh Insertion Sport” s’unissent en faveur de l’inclusion des jeunes

vendredi, 18 octobre, 2024 à 16:23

Rennes – “Tibu Africa”, ONG marocaine qui utilise le sport comme levier d’inclusion sociale, et “Breizh Insertion Sport, une association française dédiée à l’insertion sociale à travers les pratiques sportives, ont signé, vendredi à Rennes, un accord de partenariat en faveur de l’inclusion des jeunes Marocains et Français.

Ce partenariat, qui a été signé au consulat du Maroc à Rennes, “vise à renforcer le lien entre les jeunes Marocains résidant en France (MRE) et leur pays d’origine en leur offrant des opportunités concrètes de développement personnel et professionnel via le sport”, indique un communiqué conjoint des signataires.

“Ce partenariat entre Tibu Africa et Breizh Insertion Sport est un bel exemple de la coopération maroco-française en faveur de notre jeunesse. En offrant des opportunités d’épanouissement et de développement à nos jeunes Marocains résidant en France, nous renforçons les liens culturels et créons un pont solide entre les deux rives de la Méditerranée”, a souligné la Consule Générale du Maroc à Rennes, Myrieme Taleb, citée dans le communiqué.

“Nous sommes ravis de collaborer avec Tibu Africa pour développer des programmes qui placent l’inclusion sociale et le développement personnel au cœur de nos actions. Ce partenariat permettra de créer un cadre d’échanges enrichissants entre jeunes français et marocains, tout en promouvant les valeurs de solidarité et de respect mutuel”, a indiqué, de son côté, Erwan Godet, directeur de l’association Breizh Insertion Sport.

“Ce partenariat s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’Accord de Paris et des Objectifs de Développement Durable (ODD), en promouvant un rapprochement significatif entre les jeunes Marocains et Français à travers le sport. Nous croyons fermement que cet échange interculturel enrichira ces jeunes et contribuera à un avenir plus solidaire et durable pour nos deux nations”, a déclaré, pour sa part, Mohamed Amine Zariat, Président – Fondateur de l’ONG Tibu Africa.

À travers ce partenariat, les deux entités se concentreront sur le partage d’expertises et la mise en œuvre de programmes à fort impact. Ils développeront conjointement des formations pour les éducateurs sportifs, notamment des sessions certifiantes comme le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA), afin d’assurer un encadrement de qualité, d’après le communiqué.

En mettant en place des échanges internationaux, Tibu Africa et Breizh Insertion Sport offriront aux jeunes MRE l’opportunité de participer à des résidences culturelles et sportives, selon la même source, ajoutant que ce programme permettra aussi à des jeunes du Maroc de voyager en France pour bénéficier de ces échanges, et réciproquement, des jeunes français pourront participer à des ateliers au Maroc.

Ce partenariat prévoit également l’organisation de divers événements sportifs communs, tels que le festival Fest N’Mouv à Rennes, ainsi que des ateliers au Maroc, facilitant l’échange et la création de liens durables entre les jeunes des deux pays. Ces initiatives visent à utiliser le sport comme vecteur d’inclusion sociale et d’autonomisation, aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), d’après le communiqué.

Et de préciser que les actions menées dans le cadre de cette collaboration seront continuellement évaluées afin de mesurer leur impact sur les participants, en se focalisant sur le développement des compétences psycho-sociales, l’insertion professionnelle et l’amélioration du bien-être mental des jeunes. Les résultats obtenus guideront l’amélioration des programmes pour maximiser leur efficacité.

En parallèle, les programmes intègrent des principes de développement durable, avec des activités sensibilisant les jeunes aux enjeux environnementaux. Ces efforts visent à former une nouvelle génération de leaders conscients de l’importance d’un engagement sociétal et écologique.