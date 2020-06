Renouvellement de l’annonce de réception des demandes d’appui aux projets de scolarisation des enfants en situation de handicap (ministère)

samedi, 13 juin, 2020 à 18:05

Rabat – L’annonce relative à la réception des demandes d’appui aux projets d’amélioration des conditions de scolarisation des enfants en situation de handicap, s’inscrivant dans les services du Fonds d’appui à la cohésion sociale, a été renouvelée suite à son report en raison du confinement, indique le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille.

Les différents documents relatifs à cette annonce peuvent être téléchargés sur les sites électroniques “www.entraide.ma” ou “www.social.gov.ma”, indique samedi un communiqué du ministère.

Les dossiers de demande d’appui doivent être déposés auprès des coordinations régionales ou des délégations de l’Entraide nationale dans les différentes provinces et préfectures du Royaume ou encore dans les Centres d’orientation et d’assistance des personnes en situation de handicap et ce, à partir du 15 juin jusqu’au 27 juillet 2020 à 16H30.

Les associations concernées sont invitées à veiller au strict respect du cahier des charges, du guide des procédures et des modèles des documents joints à l’annonce, ajoute le communiqué, notant que pour plus d’informations, elles peuvent contacter directement les coordinations régionales ou les délégations provinciales ou encore l’administration centrale de l’Entraide nationale (service de l’ingénierie sociale).