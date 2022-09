Rentrée scolaire 2022-2023 : M. Benmoussa visite des établissements d’enseignement à Sidi Slimane et à Sidi Kacem

lundi, 5 septembre, 2022 à 22:44

Un appel pour l’inclusion des enfants en situation de difficulté et de handicap dans les activités des scouts a été lancé lors d’une réunion, lundi à Rabat, entre des responsables d’organisations de scout internationale, arabe et nationale, et la ministre de Solidarité, de l’Insertion sociale et de la famille, Mme Aawatif Hayar.