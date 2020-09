Rentrée scolaire: Renforcement des fréquences des lignes du tramway à Casablanca

samedi, 5 septembre, 2020 à 11:42

Un brigadier de police exerçant au district provincial de Sûreté de Khémisset a été contraint de faire usage de son arme de service, samedi, pour interpeller un individu aux multiples antécédents judiciaires pour vol qualifié, ayant commis un vol avec violence et exposé la vie des éléments de la police à une menace grave et sérieuse, à l’aide de l’arme blanche et d’une bombe lacrymogène.