Rentrée scolaire: Trois questions au directeur provincial de l’Education nationale à Kénitra

samedi, 29 août, 2020 à 14:26

Propos recueillis par: Oumaima Berguig

Kénitra – Le directeur provincial de l’Education nationale à Kénitra, Mohamed Oudada, revient dans un entretien accordé à la MAP, sur le sujet de la rentrée scolaire, qui démarrera le 7 septembre prochain, selon une formule laissant aux parents la possibilité de choisir entre les enseignements présentiel et à distance, pour tous les cycles et niveaux.

1. Comment va se dérouler la rentrée scolaire pour l’année 2020-2021?

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a consentis des efforts notables, en dépit des circonstances exceptionnelles que connait le Royaume actuellement à cause de la propagation de la pandémie de Covid-19 et de la hausse du nombre des cas de contamination, afin de mener à bien le déroulement de l’enseignement et d’assurer la continuité pédagogique pour tous les apprenants, tous niveaux confondus, dans des conditions optimales de sécurité et conformément aux normes et critères sanitaires établis par les autorités compétentes.

La rentrée scolaire de cette année va débuter le 1-er septembre pour les directeurs et responsables des établissements scolaires, le 2 septembre pour le corps enseignant, tous grades confondus, alors que les cours vont débuter le 7 septembre prochain, dans le respect strict des mesures de prévention et de précaution préconisées par les autorités, notamment la désinfection des établissements scolaire, l’aération des salles, le respect de la distanciation sociale, le port des masques de protection, ainsi que l’évitement des rassemblements durant les récréations.

Les emplois du temps et les cours en présentiel et à distance seront programmés et organisés de manière à garantir l’égalité des chances pour tous les apprenants et à assurer la sécurité et la santé de tous.

Les cours programmés pour le premier semestre ont été enregistrés et sont déjà prêts pour être diffusés sur les chaînes de télévision concernées par l’enseignement à distance et je rappelle et j’insiste sur l’implication des parents pour faire réussir l’enseignement à distance et en présentiel.

2. Comment l’enseignement en présentiel sera-t-il géré?

J’aimerais rappeler que les parents d’élèves souhaitant opter pour ce type d’enseignement dans les établissement publics et privés au titre de l’année scolaire 2020-2021, sont appelés à remplir le formulaire dédié à cet effet dès le premier septembre prochain.

Il s’agit d’un formulaire à signer qui permet de fournir des informations comme le nom et le prénom du signataire, le numéro de sa Carte d’identité nationale et sa qualité (mère, père ou tuteur), en plus des informations concernant l’élève, notamment ses nom et prénom, l’identifiant Massar, l’établissement scolaire, le niveau d’étude et la direction provinciale.

Le formulaire est accessible via le service “Waliye” fourni par le système “Massar” ou auprès les établissements scolaires de l’élève concerné, du 1-er au 3 septembre.

Il est important de souligner que les demandes pour l’accès à l’enseignement en présentiel seront examinées et étudiées afin de bien gérer ce type d’enseignement au sein des établissements scolaires, respecter les mesures barrières ainsi que d’éviter tout encombrement ou rassemblements au sein des écoles.

Pour les régions qui n’enregistrent aucun cas de contamination, l’enseignement en présentiel sera fortement adopté, contrairement aux régions où le nombre des cas de contamination est important. Donc, tout dépend de l’évolution de la situation épidémiologique.

3. Les enseignants seront-t-ils appelés à donner leurs cours, en présentiel ou à distance, à partir des établissements scolaires?

Oui, les enseignants sont tenus de reprendre leur travail et de rejoindre les établissements scolaires tout en étant responsables et engagés et ce, bien sûr, dans le respect de leurs heures de travail.

Nous tenons des réunions de coordination à distance avec l’ensemble des directeurs et responsables des établissements scolaires, afin de communiquer et de discuter à propos de tous les détails liés à la rentrée scolaire de cette année, dans l’objectif d’éviter tout problème ou mal entendu et de bien éclaircir les choses.