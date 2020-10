Rentrée universitaire: Mme Bouchareb s’enquiert à l’ENA-Rabat du respect des mesures de santé et de sécurité

jeudi, 8 octobre, 2020 à 19:47

Rabat – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nouzha Bouchareb s’est enquis, jeudi à l’occasion d’une visite à l’école nationale d’Architecture (ENA) à Rabat, de la mise en œuvre et du respect des mesures de santé et de sécurité, avec comme objectif de s’assurer du bon déroulement de la rentrée universitaire 2020-2021, prévue le 15 octobre.

Lors de cette visite, la ministre a salué l’ensemble des efforts consentis par l’équipe pédagogique et le staff technique et administratif pour assurer la continuité des cours et le basculement vers l’enseignement à distance, en dépit de la conjoncture difficile liée à la Covid-19.

“L’ambition est de rassurer les parents et les tuteurs que nous sommes prêts à accueillir leurs enfants, nos étudiants, dans le respect des mesures sanitaires préconisées par les services sanitaires et pouvoirs publics et que la protection des étudiants et du personnel dans ce contexte sanitaire mondial est notre priorité”, a-t-elle dit, renouvelant à cet égard l’engagement de tous pour faire réussir cette rentrée académique ainsi que la disposition à accompagner, comme de coutume, toutes les ENA.

Mme Bouchareb a, en outre, appelé tout le monde à veiller à la mise en place d’un plan de continuité pédagogique, dont l’évolution est liée au développement de la situation épidémique au Maroc. “Ce plan devra accorder une attention particulière aux aspects sociaux et psychologiques et privilégier l’écoute et la proximité pour créer un climat propice à un apprentissage de qualité”, a-t-elle fait observer.

“Aujourd’hui plus que jamais, nous devons opérer un changement de paradigmes selon lequel les ENA doivent consolider leur leadership et être un acteur dans la transition, à travers la formation d’élites capables de s’adapter aux différentes mutations futures”, a-t-elle précisé, appelant dans ce même sens, l’ensemble des acteurs à faire preuve de davantage de vigilance et de bienveillance vis-à-vis des étudiants.

Eu égard à la situation épidémique et étant inscrits depuis mars dernier dans l’effort national visant à lutter contre la propagation de la Covid-19, les écoles nationales d’Architecture, à travers plus de 270 enseignants, ont assuré 100% des cours programmés à distance, en respectant scrupuleusement le planning préétabli, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, publié à cette occasion.

Le taux de réussite dans l’ensemble des ENA a, ainsi, avoisiné les 95%, souligne le communiqué, ajoutant que 95% des soutenances des travaux de fin d’études programmées durant cette période se sont déroulées également à distance.

Par ailleurs, afin de préserver la santé des étudiants, des équipes pédagogiques et du personnel administratif de toutes les ENA ont mis en place un dispositif exceptionnel visant à assurer une rentrée réussie respectant les mesures sanitaires préconisées par les pouvoir publics, en vue de garantir une rentrée universitaire sécurisée, note la même source.

Ainsi et afin de garantir le droit à l’apprentissage et à l’encadrement pédagogique dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant la capacité d’accueil des établissements conformément aux mesures de distanciation imposées par cette situation épidémique, les enseignements se dérouleront selon un mode hybride, alternant présentiel et distanciel de telle sorte à ne pas dépasser 50% de leurs capacité d’accueil, fait-on savoir.