Réparation de la panne du canal principal alimentant la province de Khouribga

dimanche, 19 juillet, 2020 à 16:01

Rabat – L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a annoncé dimanche la réparation, en un temps record, de la panne survenue au niveau du canal principal de 1.000 mm de diamètre à l’entrée du Centre Tachcraft qui alimente en eau potable les villes et centres de la province de Khouribga, à partir de la station de traitement des eaux du barrage Ait Massaoud dans la province de Béni Mellal.

L’approvisionnement en eau potable de ces centres et villes a connu un retour à la normale à partir de samedi soir, a indiqué l’ONEE dans un communiqué.

A cette occasion, l’Office réitère ses remerciements à ses clients pour leur compréhension et leur patience face à ces perturbations indépendantes de sa volonté.

L’ONEE avait fait savoir que les villes de Khouribga et Oued-Zem connapitraient vendredi et samedi des perturbations et interruptions dans l’approvisionnement en eau potable pendant la nuit et en période de pointe le jour, en raison des travaux de maintenance.