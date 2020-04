Le report des cotisations doit être demandé avant le 10 suivant le mois exigible

mercredi, 8 avril, 2020 à 14:36

Sous l’effet de la crise sanitaire Covid-19, la croissance de l’économie nationale aurait ralenti à +1,1% et s’établirait à -1,8% respectivement, aux premier et deuxième trimestres 2020, au lieu de +1,9% et +2,1% en l’absence de l’effet Covid-19, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP).