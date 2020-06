Report des cours jusqu’en septembre: Une décision saluée par les associations des parents et tuteurs d’élèves à Dakhla

mercredi, 3 juin, 2020 à 19:23

Dakhla – Le report de la reprise des cours présentiels jusqu’au mois de septembre a été salué par les associations des parents et tuteurs d’élèves à Dakhla qui ont souligné qu’il s’agit d’une décision qui va de pair avec les efforts de la mobilisation nationale pour lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration à la MAP, le président de la section régionale de la Fédération nationale de l’association des parents et tuteurs d’élèves, Said Ouaziz a souligné que cette décision a été accueillie favorablement par le corps enseignant et les parents d’élèves, suite aux circonstances exceptionnelles que traverse le Royaume, en ce sens qu’elle a contribué à apaiser les inquitéudes des élevés et de leurs familles.

M. Ouaziz a également noté que la décision d’instaurer l’enseignement à distance prise par le ministère de tutelle est importante et proactive, ayant permis aux élèves de poursuivre leurs cours, le but étant d’éviter la propagation du virus parmi les milliers d’élèves et la formation de foyers de contamination dans les établissements d’enseignement, soulignant que “la poursuite de l’année scolaire et la santé des élèves et leur famille sont privilégiées en cette circonstance”.

Il a dans ce sens souligné la nécessité de respecter les mesures de confinement et aider les élèves à suivre leurs cours à distance, notant que les associations des parents et tuteurs d’élèves vont continuer la communication avec la direction des établissements scolaires en vue de débattre de toutes les nouveautés en la matière.

Pour sa part, Abdelaziz Taqui, membre du Conseil national de la Fédération nationale de l’association des parents et tuteurs d’élèves et membre de la section régionale de la fédération à Dakhla, a qualifié cette décision d’ “audacieuse”, vu qu’elle vient en interaction avec l’ensemble des propositions émises par la Fédération et adressées au ministère de tutelle.

De même, M. Taqui a indiqué que la suspension de l’enseignement présentiel et l’adoption de l’enseignement à distance demeurent un “choix de circonstance” et “un mécanisme utile” pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études à distance, faisant savoir que cela ne remplacera pas l’enseignement classique que le ministère de tutelle a reconnu son utilité.

Le ministère de l’Education nationale avait annoncé que l’enseignement à distance se poursuivra jusqu’à la fin de l’actuelle année scolaire, au profit des élèves, étudiants et stagiaires et que seuls les examens du baccalauréat seront organisés en présentiel.

S’agissant des autres niveaux scolaires, seules les notes des contrôles organisés jusqu’au 14 mars dernier seront prises en compte, ainsi que les notes des examens locaux pour la 6ème année du primaire et la 3ème année du collège.

Il a été également décidé que les notes du contrôle continu seront prises en considération pour l’ensemble des niveaux, tandis que les épreuves du baccalauréat seront maintenues, avec l’examen national de la deuxième année du baccalauréat qui sera organisé en juillet et l’examen régional de la première année du baccalauréat, qui aura lieu en septembre.