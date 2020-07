Reprise des activités des centres commerciaux : trois questions au directeur général d’Arribat Center, Anas El Ghali

jeudi, 2 juillet, 2020 à 11:55

-Propos recueillis par Bassma Rayadi-

Rabat – Dans le cadre du passage à la 2e phase du plan d’allègement du confinement sanitaire, donnant lieu à la reprise des activités commerciales dans les centres commerciaux, grands complexes commerciaux et galeries, selon des conditions prédéfinies, Anas El Ghali, directeur général d'”Arribat Center”, revient dans un entretien à la MAP sur l’ensemble des mesures de prévention prises par le centre commercial pour assurer une reprise en toute sécurité.

1- Quelles étaient les répercussions de la crise de covid-19 sur les centres commerciaux ?

L’état d’urgence sanitaire qui a été décrété par les autorités à cause de la crise de Covid-19 a engendré la fermeture des commerces des centres commerciaux à l’exception des surfaces jugées essentielles qui sont restées opérationnelles pendant la durée du confinement (hypermarché, pharmacie, banques et opérateurs téléphoniques…).

L’impact pour toutes les enseignes des centres commerciaux serait considérable puisque les chiffres d’affaires habituellement générés ont baissé après une fermeture de trois mois, mais nous comptons dépasser cette dégradation à travers un plan de relance et d’accompagnement de toutes les enseignes du centre.

2- Comment avez-vous préparé la reprise des activités d'”Arribat Center” (côté hygiène, sécurité et sensibilisation des collaborateurs) ?

Pendant toute la période de confinement les équipes d'”Arribat Center” ont veillé à maintenir des conditions d’exploitation optimales afin d’accueillir les clients et les preneurs en conformité avec les dispositions sanitaires. Ainsi, un guide de procédures et de conditions de réaménagement des magasins et des parties communes du centre commercial a été préparé et partagé avec l’ensemble de nos preneurs et prestataires.

En outre, “Arribat Center” a réalisé un investissement important pour offrir à nos clients un parcours sécurisé et agréable, avec notamment la gestion des accès et des flux entrant et sortant, la prise de température sur l’ensemble des accès, l’installation d’outils de prévention (les distributeurs de gel, tapis désinfectants, signalétique, diffusion de messages sonores,etc…). Des opérations régulières et quotidiennes de désinfection ont été également déployées et sont maintenues en vue d’assurer la sécurité des visiteurs et employés du centre commercial.

Enfin, un dispositif de sensibilisation des collaborateurs, des prestataires et des salariés du centre commercial a également été déployé concernant le respect des gestes de distanciation, du port du masque et des mesures préconisées dans le cadre de la gestion de la reprise de l’activité.

3- Quels plans pour une relance des activités du mall sans risque ?

Pendant toute la période du confinement, “Arribat Center” a échangé avec ses partenaires afin de mettre en œuvre un plan de relance. Celui-ci a consisté à :

– suivre de manière rapprochée la mise en œuvre des différentes mesures sanitaires avec les preneurs et les prestataires.

– accompagner l’ensemble des enseignes par la prise en charge par Arribat Center des loyers dus pendant toute la période de fermeture du centre commercial.

– lancer une campagne de communication et marketing pour rassurer les visiteurs sur les différents canaux (presse digitale, radio, affichage urbain, etc.).

– enrichir l’offre du centre commercial avec l’ouverture d’environ 10 nouvelles enseignes au sein d’Arribat Center, dont une nouvelle locomotive internationale pour son premier magasin à Rabat.