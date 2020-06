Reprise d’activité à la gare routière Kamra de Rabat: Entre afflux de voyageurs et absence d’autocars

jeudi, 25 juin, 2020 à 18:48

Chama Zaz, cette diva de la ‘’Aita Al Jabalia’’, dont la voix est née à travers les récifs et les champs où résonne l’écho infini des montagnes, lutte aujourd’hui contre la maladie et l’indigence, trahie par la faiblesse du corps et l’ingratitude, malgré une générosité artistique incommensurable.