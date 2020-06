Reprise à partir de jeudi prochain de l’activité de l’hébergement touristique

dimanche, 21 juin, 2020 à 19:33

Rabat – Le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale a annoncé, dimanche, la reprise, à partir du 25 juin 2020, de l’activité de l’hébergement touristique.

Cette décision fait suite au communiqué conjoint des Ministères de l’Intérieur, de la Santé, de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, relatif au passage à la 2ème phase du plan d’allègement du confinement sanitaire, a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant que la reprise de l’activité de l’hébergement touristique sera limitée, dans un premier temps, en termes de capacité et conditionnée géographiquement en fonction de la zone d’exercice.

A cet effet, les établissements d’hébergement touristique (EHT) sont tenus de respecter les dispositions sanitaires permettant de garantir la sécurité sanitaire aussi bien des clients, du personnel et de tous les autres usagers desdits établissements, souligne la même source, ajoutant que ces dispositions concernent notamment la désinfection régulière de l’ensemble des départements de l’EHT, la limitation du nombre de clients pouvant accéder à l’EHT en même temps, l’instauration d’un vide sanitaire de 6h entre chaque réservation et la désinfection des bagages au moment du check-in et à la remise des clés par les clients lors du check-out.

Le ministère a en outre indiqué que les établissements d’hébergement touristique sont tenus de respecter une capacité maximale de 50% de la capacité d’hébergement et dans toutes les zones communes telles que les restaurants, hammams, salons de coiffure, salles de sport, boutiques et autres points accueillant du public.

Le détail des mesures est disponible sur le recueil de recommandations de sécurité sanitaire liées au Covid-19 à destination des opérateurs touristiques marocains publié sur le site web du ministère www.mtataes.gov.ma – rubrique mesures de lutte contre le Covid 19, a relevé la source, notant que le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale reste mobilisé et déploiera les efforts nécessaires pour soutenir les différents acteurs du secteur pour surmonter cette crise.