La République Démocratique du Congo ouvre un consulat général à Dakhla

samedi, 19 décembre, 2020 à 12:48

Rabat – La République Démocratique du Congo (RDC) a ouvert, samedi, un consulat général à Dakhla, la 9ème représentation diplomatique inaugurée dans cette ville en moins d’un an.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC), Marie Tumba Nzeza.

Depuis le début de l’année, la ville de Dakhla a connu une forte dynamique diplomatique avec l’inauguration des consulats de Gambie, de la Guinée, de la République de Djibouti, de la République du Liberia, du Burkina Faso, de la République de Guinée Bissau et de la République de Guinée Équatoriale, en plus de la République d’Haïti, premier pays non-arabe et non-africain à ouvrir un Consulat au Sahara marocain.