“Résilience rurale”, nouveau programme de coopération maroco-allemande dans le domaine de l’eau

mardi, 15 décembre, 2020 à 14:32

Rabat – Le Maroc et l’Allemagne ont signé, mardi à Rabat, un nouveau programme de coopération dans le domaine de l’eau intitulé “Résilience rurale”, qui vient consolider les acquis du programme “AGIRE”, lequel a constitué, au cours des douze dernières années de son exécution (2008-2020), un modèle de coopération maroco-allemande en la matière.

Présidée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, en présence de l’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne à Rabat, Götz Schmidt-Bremme et de l’ambassadeur de la Confédération Suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, cette cérémonie de signature marque la clôture du programme “AGIRE” (Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau) et inaugure le lancement du nouveau programme “Résilience rurale” (Appui à la gestion des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la résilience).