Non-respect des mesures sanitaires: 514 décisions de fermeture d’unités industrielles et commerciales dans 34 préfectures et provinces

mercredi, 15 juillet, 2020 à 17:49

Rabat – Comme annoncé dans le communiqué du ministère de l’Intérieur, en date du 14 juillet 2020, il a été procédé depuis le lancement de la reprise graduelle de la dynamique économique, et sur la base des opérations de contrôle réalisées par les commissions compétentes, à l’émission de 514 décisions de fermeture d’unités industrielles et commerciales dans 34 préfectures et provinces, et ce pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur.

Un total de 98 unités parmi-elles sont toujours fermées, tandis que les autres ont assaini leur situation en s’engageant à respecter les dispositions en vigueur.

Les unités fermées sont réparties par catégorie, à savoir “Commerces de proximité” (petits commerces, boucheries et boulangeries, etc) (au nombre de 144 unités), “Unités industrielles” (135), “Restaurants” (58), “Cafés” (55), “Unités commerciales” (centres commerciaux) (45), “Beauté et loisirs” (hammams, salons de coiffure, salles de sport) (44), “Centres d’appel” (15), “Ateliers et artisans de proximité” (11), “Établissements d’hébergement touristique” (5), “Agences de transfert d’argent” (2).

Les établissements toujours fermés à Safi dans le secteur de la conserverie de poissons sont l'”Unimer Etamar”, “Unimer CN1”, “Unimer CN2”, “Unimer Glofi (dépot)”, “LGMC Comosa”, “LGMC Marjana”, “LGMC chérifienne”, “LGMC dépôt”, “ICC”, “Upa 2”, “Orgafood”, “Midav”, “Midav dépot”, “Sarex”, “Sogenco 1”, “Sogenco 2”, “Sogenco dépôt” et “Mapi”.

Dans l’agro-alimentaire à Kénitra, les établissements fermés sont “El Monti”, “Natberry Arabia”, “Natberry Maroc”, “Iberry”, “CCM”, “Frigodar”, “Agri Tropica”, “Arbagri”, “New Green”, “Best Berry”, “Agri centre” et “Frilite”, tandis que dans la catégorie “Cafés et Restaurants” sont concernés “Chez Italienne”, “19 cafés”, “MC Darna” et “Snack Jabrane” de même qu’un hammam, une salle de sports, 28 salons de coiffure, 8 commerces de proximité et la société “Xiehong” (Automobile).

L’unité SNCE, spécialisée dans la fabrication de conduites d’eau à Al Haouz, la “Crèmerie populaire” et un café à Boujdour sont toujours fermés.

A Casablanca-Anfa, l’”imprimerie Milieu Graphique” et “Imprimerie” sont toujours fermées ainsi que le centre de commerce “Hachimi”.

Toujours à Casablanca-Anfa, sont fermés aussi les centres d’appels “T2is Docapost”, “Gabriel Conseil International”, “Mondial Phone”, “MPM Center”, “Ten Call”, “Min Fortell”, “Optimum Center” et “RG Consulting”, en plus de la menuiserie “Saladin meubles”.

A Sidi Bernoussi, “Two One” (confection), “Mecomar” (fabrication de bennes) restent fermés de même que “café Chaabi” et “Café Zohor” à Sidi Kacem.

A Fahs-Anjra, “Mediplast” opérant dans le secteur du plastique et “Mercure Alimentation” demeurent fermées, à l’instar de “Belcof”, “Fassiimaille”, “indumatex” et “MTCM” (textile), et “Nawal Plastic” (plasturgie) à Fès.

A Guelmim, Hôtel “Essalam” est encore fermé, de même que “Mokari” (textile) à Khemisset. “Messem”, “Dirafrost”, “Fruits congelés du nord”, opérant dans le secteur du conditionnement des fruits rouges restent fermés à Larache.

A Mediouna, les unités “Espano Ceram” (Porcelaine et faïence), “Atelier Abdelkabir El Khadir” (Soudure), “Somajeb” (Fabrication de matériel inox), “Matiplas” et “Top Game” (fabrication des bavettes) demeurent fermées.

Au niveau de Rabat, le four Kastali (traditionnel), “4 restaurants”, “Rabat Fight Club” (Sport), “Green Bay” (restauration), “Laili Firdaous” (Traiteur) et trois cafés sont encore fermés.

A Salé, le café “The Mode” et l’unité “Assia-rif” (produits détergents) sont toujours fermés de même que les unités R.Bin (fabrication de chaussures) et “Boyauderie Bazi” (transformation de boyaux), toutes les deux basées à Settat.

A Sidi Slimane, sont fermées les unités “Rabab”, “Bachacha”, Wassim Saoud, Saada, Bensalem, Walid, Zohour, Prince, Armerya, Mnara, Marrakech, Ouled Bouchaib, Jaouad, Bouabid, Zaz et Kababat (Toutes opérant dans le secteur de la restauration). Dans la même province, le magasin tijani (textile) est aussi fermé.

A Tanger-Assilah, “El Gosto”, “El Gusto” (agro-alimentaire), “Tiger”, “Taiger” (ex-Safrer) (Plastique), “Express Profil” et “Profil Express” (aluminium) sont fermées. Dans le textile, “Alae Urban”, “Alae WalterMark” (textile) restent aussi fermées à l’instar des hôtels Zahir, Atlas, Salam et la résidence Karima à Ouarzazate.

A Laâyoune, les unités de conserverie “DAMSA”, “JANAH FRERES”, “NAGJIR CONSERVE”, “OCEAMIC2” ont réouvert, à l’instar de “ASPAM”, “JAMAL FRERES”, “SOGSACO”, “CONGELATION DCHEIRA”, “KOMO FISH”, “COPELIT CONGELATION”, “WELL FISHING”, “SARMA”, “NEGJIR CONGELATION (AL MOSTAKIM)”, “OCEAMICI”, “PELAPRO”, “SOTRAGEL”, “TISCOP TRADING”, “TISSIR PORT”, “BK FISH”, “DIPROMER”, “AFROPESCA” et “IGLO FISH” opérant dans le secteur de la congélation de poisson.

Dans la même province, ont également rouvert leur porte les unités de farine et huile de poisson “SOTRAGEL”, “KB FISH”, “COPELIT FARINE” et “SEPOMER SAHARA”.

A la préfecture d’Ain Sebâa Hay Mohammadi a également connu la réouverture de “MEGAFRIQUE” (agroalimentaire) et de “EMO TECHNIC” spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et d’orthopédie.

Dans la province d’Oued Ed-Dahab, 42 commerces de proximité, 9 boucheries, 19 locaux de vente de fruits et légumes, 8 locaux de vente de volailles, 16 locaux de vente de produits laitiers, 4 boulangeries, 10 snacks, 3 magasins de vente d’appareil électroménagers, 4 cafés, 5 magasins de prêt à porter, 7 tapissiers, 12 locaux de vente et réparation de téléphones et 10 poissonniers sont également ouverts.

A Rabat, sont concernés par la réouverture, “Salon Noureddine”, “Salon Othmani”, “Maison de la Sape”, “2 Salons de Coiffure”, “Salon Gentleman”, “Salon Ifriquia”, “Salon Barbre Shop”, “Salon Hassan”, “Salon Ziati”, “Beaux ongles”, et “Salon Saïd”, “Hamma Al Wafa”, 8 commerces de proximité, Cremerie (vente des produits laitiers), Boucherie “El Baroudi”, Boucherie Essaada, Boucherie Al Anouar, Boucherie Hiba, Boucherie Ouriva, la Boucherie Nahda et les boulangeries Souk Nahda, Tizlifine et Jawahir.

Il s’agit aussi des restaurants Yamal Cham, Mitsuki, Snack Souri, Snack Al Joulane, Grillade Hmida, Cosmopolitan, Coq Magic, Villa M, Snack Face Burger Okba, Snack Anas, Quick, Le Chil, Snack Face Burger Michlifen, Coton Club, Chicolouz, Abtal Cham, Snack Ketchup, Snack Riad, Snack Nahda, Snack Firdaous, Snack Magic Food, Snack Mr Tacos, Snack Narjis et Pizza Hut, en plus du four EL Fath (traditionnel).

Sont concernés également le point de vente “Tout à 5 DH”, “Magasin de vente de pièces motos”, Friperie (vente de vêtements d’occasion), Local commercial Balbo (Vente vêtements) outre les agences Wafacash et BaridCash ainsi que le magasin Abroun (électroménager).

Dans la province de Béni Mellal, l’unité “Sabta” spécialisée dans la vente de matériaux de construction, a repris ses activités de même que les centres d’appel Arc assu performance, Right place call, Comdata Zerktouni, Lbos Morocco, Call Center Group, T2A, et Call Duest, qui sont tous basés à Casablanca-Anfa où les supermarchés BIM Pierre Parent et BIM Anoual ont rouvert leurs portes aussi.

Dans la même préfecture, l’unité “Confection et Sérigraphie Nachid Publicité” opérant dans le domaine du textile a également rouvert, en plus du magasin électroménager Biougnach.

Dans la préfecture Al Fida Mers Sultan, l’unité agroalimentaire “Aiguebelle” a également repris ses activités.

Au niveau de la province d’Essaouira, la conserverie de poisson “Samara” a rouvert ses portes de même que les unités localisées dans la province de Fahs-Anjra, spécialisées dans la fabrication de résine du plastique et de l’alimentation animale: “Similone” et “APN”.

Dans la province de Larache, ont repris leurs activités les entreprises spécialisées dans les semi-conserves d’anchois “Gil Gomes-Port I”, “Gil Gomes-Port II” et “Gil Gomes Mlaleh”, les unités opérant dans la fabrication de chaussures “Procumar”, “Porelar”, et “Rekebir”, l’unité d’aluminium “Lina Industrie”, l’unité de conserve d’anchois “Conservas Y Salazones de l’Atlantico (Cosaat)”, celle de décorticage de crevettes “Damgiguend” ainsi que l’unité de textile “ISO Fashion”.

Dans la préfecture de Marrakech, la bijouterie en argent “Atelier de Fabrication de Marrakech”, l’unité de textile “Société de Tansift de Textile”, l’entreprise de confection “HTM Confection” ainsi que l’unité de vente de poisson “Hall aux Poissons M’Hamid” ont été concernés par cette réouverture.

Dans la province de Médiouna, sont concernés aussi les cafés “Fikri” et “Florence”.

Au niveau de la province de Moulay Yacoub, l’unité de textile “Print Group” et l’unité de fabrication des ficelles agricoles “Agritex” située à la province de Nouaceur ont repris du service.

Dans la préfecture de Salé, la Boulangerie “Ahl Sala” reprend ses activités ainsi que les unités de fabrication de chaussures et de plastique (tuyauterie) basées dans la province de Settat: “Piman” et “Alaska Metaplastique”.

Au niveau de la préfecture de Sidi Bernoussi, les usines de production de chaussures “Pretty Shoes”, “Cochazur” et “Shoes Diffusion” ainsi que les unités de carrosserie et d’assemblage de camions “Central Equipement Carrosserie Industriel” et de textile “Miroglio” ont également repris leurs activités.

A Sidi Kacem, ont rouvert leurs portes le centre commercial BIM et les cafés “Douar Ouled Othmane CT Lemrabih”, “Classico Khenichet” et “Khaddioui”.

Quant à la préfecture de Tanger-Assilah, les usines de chaussure “Nucain” et “Arfadel”, l’unité opérant dans le domaine de l’automobile “Fujikura”, les unités agroalimentaires “Cold Water”, “Premium Sea Food”, “Med Sea Food”, “Fish and Company”, “Handaoui” et “Klass Puul” ainsi que les entreprises de textile “Tragner” et “Anta Bara” ont toutes repris leurs activités.

Dans la province de Tétouan, l’unité de textile “Maezen Confection” a aussi rouvert ses portes.

Au niveau de la préfecture de Skhirat-Témara, sont concernés par cette réouverture les supermarchés BIM 1, BIM 2, BIM 3, BIM 4, BIM 5, BIM 6, BIM 7, BIM 8, BIM 9, BIM 10, BIM 11 et BIM 12, BIM13, BIM14, BIM15, BIM16, BIM17 et BIM18, outre “Carnaoual” (textile) et “Carrefour Line Print” (imprimerie).