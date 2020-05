Réunion à Dakhla sur la relance du secteur touristique pour la période post-confinement

samedi, 30 mai, 2020 à 14:16

Dakhla – La relance du secteur touristique dans la ville de Dakhla et les mesures préventives à prendre durant la période post-confinement ont été, vendredi, au centre d’une réunion au siège de la Wilaya de Dakhla avec les professionnels du tourisme dans la région.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de l’approche participative et de la politique d’écoute et d’interaction avec les professionnels et les institutionnels des secteurs d’activités liés au tourisme, vise à débattre de la situation actuelle du secteur du tourisme et à examiner et identifier les obstacles, avec un focus sur les aspirations et attentes des professionnels et ce, dans la perspective de l’élaboration d’un plan d’action permettant d’avoir une visibilité sur le secteur.

De même, l’accent a été mis sur les moyens et mécanismes à mettre en œuvre en vue d’atténuer les répercussions socio-économiques de la crise induite par la pandémie du Coronavirus (Covid-19) sur l’activité touristique au niveau de Dakhla, une destination touristique prisée par des touristes marocains et étrangers tout au long de l’année.

A cette occasion, les différents intervenants ont souligné, à l’unanimité, la nécessité de promouvoir le tourisme interne et local en tant qu’alternative, en adoptant des prix exceptionnels et préférentiels et des services de qualité dans l’ensemble des unités hôtelières, à même de permettre une relance soutenue et sûre du secteur dans la perle du Sud.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du tourisme, Daif Allah Andour, a souligné que le tourisme national s’impose comme le choix le plus adapté à la conjoncture actuelle, faisant savoir que les professionnels du tourisme sont en train de préparer et d’élaborer des offres attrayantes à même de permettre de drainer davantage de touristes nationaux.

Dans cette lignée, M. Andour a incité les professionnels à concocter pour leurs hôtes et touristes, lors de la période post-confinement, des offres variées et des packages attractifs avec les différentes parties prenantes comprenant le transport, l’hébergement, la restauration et les activités de loisirs, tout en mettant en valeur des activités sportives telles que le Golf de sable, yoga, trekking et kitesurf.

De même, il a mis l’accent sur les mesures sanitaires à adopter, plaidant dans ce sens pour le respect de la distanciation sociale, le port de masques et la désinfection régulière et constante au niveau de tous les maillons de la chaîne des valeurs touristiques, notamment le transport aérien et terrestre, les établissements d’hébergement, les restaurants et les excursions guidées.

Conscient du fait que la reprise de l’activité économique est intimement liée au respect des mesures sanitaires, M. Andour a souligné l’impératif de la mise en place d’un comité de veille au niveau de la province d’Oued Eddahab, chargé de veiller sur l’application des mesures de sécurité et l’élaboration de reporting de suivi.

Dans une déclaration similaire, le président du Conseil régional du tourisme (CRT) de Dakhla Oued-Eddahab, Ahmed Abdellaoui, a indiqué que cette rencontre a pour objectif d’échanger autour des moyens à même d’atténuer les impacts de la pandémie sur le tourisme dans la perle du Sud, tout en œuvrant de concert avec les professionnels en vue de la promotion de la destination Dakhla.

M. Abdellaoui a également fait savoir que le CRT a publié des capsules vidéos et photos sur les réseaux sociaux pour faire connaitre la destination de Dakhla à l’échelle nationale, notant que cette initiative est de nature à mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel de la région.

Cette réunion s’est déroulée en visioconférence entre le wali de la région de Dakhla Oued-Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar et plusieurs propriétaires et gérants d’unités hotellières, en présence de représentants du secteur touristique, dont des restaurateurs, des guides touristiques et des responsables des agences de voyage, ainsi que les institutionnels des secteurs d’activités liés au tourisme (RAM, CRI, ONDA et artisanat).