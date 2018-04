Réunion du bureau de la Conférence ministérielle africaine de l’environnement, les 17 et 18 avril à Skhirat

vendredi, 13 avril, 2018 à 11:46

Rabat – La 29è réunion du bureau de la 16è Conférence ministérielle africaine de l’environnement (CMAE), un mécanisme qui permet aux ministres chargés de l’environnement au continent de mieux formuler, harmoniser et coordonner leurs activités et programmes, se tiendra les 17 et 18 avril à Skhirat.