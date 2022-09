Réunion du Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales : De nombreux chantiers en marche pour la famille de l’enseignement

jeudi, 15 septembre, 2022 à 19:07

Rabat – Le Comité Directeur de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation, qui entame un nouveau mandat de quatre ans sous la présidence de Youssef El Bakkali, a tenu, jeudi à Rabat, une réunion consacrée à la présentation des réalisations au titre du premier semestre de l’année 2022, avec la participation de quatre nouveaux membres.

A fin juin 2022, la Fondation compte plus de 473.000 adhérents, dont le nombre est appelé à évoluer grâce à la signature de conventions-cadres avec les organismes représentant les établissements de l’enseignement privé et ceux de la formation professionnelle, indique la Fondation dans un communiqué, précisant que lesdites conventions définissent le cadre général et les conditions d’adhésion à la Fondation des personnels des établissements relevant de ces organismes.

Côté réalisations, l’engagement financier de la Fondation auprès des banques a atteint 1,5 milliard de DH pour la subvention des financements immobiliers contractés par plus de 25.000 adhérents bénéficiaires du programme IMTILAK, ajoute la Fondation qui a aussi lancé, depuis janvier 2022, un nouveau mécanisme d’appui au financement des adhérents baptisé “Yassir”, qui connaît un engouement auprès des adhérents, enregistrant plus de 18.000 bénéficiaires en six mois.

Dans le domaine de la santé, la Fondation avance à grands pas pour donner naissance à des équipements et des structures de santé dédiés au personnel de l’Education-Formation et à leurs familles, note la même source, précisant que les véhicules des unités mobiles ont été acquis avec un coût de 15 millions de dirhams et sont actuellement en cours d’équipement.

Quant aux projets de centres hospitaliers, les études techniques et architecturales ont été entamées pour la construction d’un hôpital à Agadir et d’un second à Oujda.

Des équipements sportifs, culturels et de loisirs sont aussi en chantier dans diverses régions du Royaume, indique la Fondation, soulignant qu’il s’agit principalement de centres culturels, de complexes touristiques et de clubs sportifs.

La Fondation a également revu à la hausse la subvention appliquée aux tarifs publics de transports ferroviaire et routier. La réduction sur les voyages par train (Al Boraq, TGL, TNR) est passée de 30 à 40%, tandis que celle appliquée aux voyages via les autocars Supratours est passée de 25 à 40%. En termes d’équipements sportifs, le Club “Narjisse” a ouvert ses portes au cœur de la ville d’Agadir.

En fin de session, conclut le communiqué, les membres du Comité Directeur ont exprimé leur satisfaction concernant les réalisations présentées et le rythme de concrétisation des chantiers inscrits dans le plan d’action décennal 2018-2028, présenté devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI.