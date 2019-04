Réunion élargie à Agadir sur la mise en oeuvre de la loi sur la transhumance pastorale, la gestion et l’aménagement des espaces pastoraux

lundi, 1 avril, 2019 à 22:37

Rabat – Le Comité régional des parcours pastoraux a tenu, lundi au siège de la wilaya Souss-Massa et de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, une réunion élargie, consacrée à la mise en oeuvre optimale de la loi 113-13 sur la transhumance Pastorale, la gestion et l’aménagement des espaces pastoraux et des pâturages forestiers.

Au menu de cette rencontre, figuraient les mesures appropriées pour garantir une mise en œuvre efficace de la loi 113.13, ainsi que l’activation du rôle des comités régionaux dans l’encadrement de la transhumance des éleveurs nomades et dans la préservation des intérêts de la population des régions concernées, indique un communiqué de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Cette réunion intervient en application des orientations issues du Comité central mixte entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, relatives à la mise en oeuvre des dispositions de cette loi et des moyens appropriés pour une meilleure gestion de cette activité pastorale traditionnelle dans le domaine de compétence territoriale de la préfecture, indique la même source, précisant que cela doit se faire dans le respect des sources de vie de la population locale, tout en évitant toute atteinte à ses intérêts et sa stabilité et en garantissant la continuité de cette activité autorisée.

La réunion a été marquée par la présentation d’exposés sur les dispositions de la loi 113-13, sur l’état actuel des espaces pastoraux au niveau de la préfecture, ainsi que sur la transhumance du cheptel, ajoute le communiqué.

Conformément aux dispositions de cette loi, explique la même source, cette réunion a été marquée par l’adoption de plusieurs propositions, à savoir; la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts de la population locale, l’enregistrement de tous les éleveurs nomades au niveau de la zone relevant de la compétence de cette province et l’examen de leurs demandes d’autorisation pour l’exercice de l’activité pastorale et de la possibilité d’ouvrir certains de ces espaces, après accord avec les ayants droit, aux activités pastorales des éleveurs locaux et nomades actuels dans la province, de manière à garantir la durabilité des ressources pastorales et la protection des biens des populations jouxtant ces domaines.

Ces propositions concernent également l’organisation de campagnes de sensibilisation régulières aux dispositions de la loi 113-13 et ses textes d’application au profit d’organisations professionnelles pastorales, d’associations des ayants droit, d’élus, de populations locales, ainsi que pour les éleveurs nomades, et ce en coordination avec la Chambre d’agriculture, poursuit la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Selon la même source, il s’agit également de parachever l’application du projet du pilier II inscrit au Plan Maroc vert et qui concerne l’équipement des unités de production de l’orge cultivé à l’aide de l’énergie solaire en vue de fournir un fourrage supplémentaire au cheptel.

Les propositions portent, d’autre part, sur la poursuite du travail des commissions locales relatif à l’accompagnement de la transhumance des nomades, la sécurisation de leurs déplacements et la protection des biens de la population locale, outre l’accompagnement des éleveurs et la recherche des moyens d’assistance en coordination avec la direction régionale de l’agriculture et les organisations professionnelles concernées, conclut le communiqué.