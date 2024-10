Réunion à Marrakech du Bureau exécutif de l’Observatoire de la sécurité routière en Afrique

mardi, 8 octobre, 2024 à 21:08

Marrakech – Le Bureau exécutif de l’Observatoire de la sécurité routière en Afrique (ARSO), tient du 08 au 10 octobre à Marrakech, une réunion consacrée notamment à l’évaluation de son plan d’action 2022-2024 et à la présentation de l’état d’avancement des préparatifs de la 4ème conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, prévue en février 2025 à la Cité ocre.

Cette réunion offre également l’opportunité pour s’enquérir des avancées en matière de traitement des problématiques liées à la sécurité routière en Afrique et discuter du Plan d’action africain relatif à la sécurité routière pour la décennie 2021-2030.

Les représentants des pays membres de l’ARSO passeront aussi en revue les meilleures pratiques des États membres en matière de collecte, de traitement et de communication des données liées à la sécurité routière.

Lors de cette réunion, il sera, en outre, procédé à la présentation d’un document sur l’intégration de la sécurité routière dans les politiques de développement national, ainsi que la Feuille de route continentale pour l’harmonisation des instruments de sécurité routière.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaâjoul, a indiqué que le comité exécutif de l’ARSO tient plusieurs réunions dans la perspective de hisser le nombre de pays membres de l’Observatoire de 13 à 15 pays, relevant que les recommandations de cette réunion visent à renforcer la gestion de la sécurité routière dans le continent africain, qui est malheureusement, classé premier au niveau des décès enregistrés dans les accidents de la circulation (plus de 225.000 décès par an).

M. Boulaajoul a, dans ce sens, précisé que l’Afrique a connu une hausse de 17% des décès résultant des accidents de la route au cours de la dernière décennie, même si le continent ne représente que 3% du parc mondial des véhicules et 15% de la population mondiale.

Dans une déclaration similaire, Eric Ntagengerwa, chef de la division des transports et de la mobilité à la Commission de l’Union africaine (UA), a souligné que cette réunion sera consacrée à l’état d’avancement du plan d’action 2022-2024 pour la sécurité routière en Afrique, notant que le Maroc est doté d’une plus grande expérience notamment dans la collecte de données relatives à la sécurité routière, à travers l’utilisation du numérique et des nouvelles technologies.

Créé en 2018 lors du premier Forum Africain de la Sécurité routière, tenu du 13 au 15 novembre à Marrakech, l’Observatoire de la sécurité routière en Afrique a pour mission de générer des données solides ayant un impact positif sur les politiques publiques en matière de sécurité routière, d’influencer et d’évaluer techniquement les principaux acteurs responsables du trafic et de la sécurité routière dans les pays membres, afin de réduire considérablement les accidents de la route et leurs conséquences.

Il a également pour objectifs de favoriser la normalisation des politiques nationales de sécurité routière et d’encourager sa diffusion et son contrôle par les pays africains membres, de renforcer la normalisation et la diffusion des procédures d’enregistrement, de collecte de données et d’enquêtes sur les accidents de la route, de contribuer à la production de rapports d’avancement sur les indicateurs statistiques de la sécurité routière, d’établir une base de données régionale africaine sur les progrès statistiques en matière de sécurité routière des pays membres africains, et de renforcer le dialogue entre les différentes autorités gouvernementales et les principaux acteurs responsables du trafic et de la sécurité routière.

L’ARSO a aussi pour missions de partager des publications et des informations contenant des indicateurs de progrès en matière de sécurité routière en Afrique, de contribuer au renforcement de la culture de la sécurité routière et de la sensibilisation par le biais de stratégies de sécurité routière dans les pays membres, de suivre de manière critique les progrès en matière de sécurité routière de chaque pays membre, de faire le lobbying dans les pays membres pour l’approbation des politiques nationales et régionales de sécurité routière en tant que priorité nationale et régionale, et de contribuer au renforcement de la culture de sensibilisation à la route chez les pays membres.