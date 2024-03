Réunion à Rabat sur le développement de la formation des conducteurs professionnels

vendredi, 1 mars, 2024 à 13:03

Rabat – Le développement de la formation des conducteurs professionnels a été au centre d’une réunion tenue, récemment à Rabat, entre le Comité de pilotage du ministère du Transport et de la Logistique et les représentants de la Fédération Nationale de la Formation en Transport et Logistique et de l’Association Nationale des Centres de Formation des Conducteurs Professionnels au Maroc.

Dans un communiqué, le ministère du Transport et de la Logistique indique que cette réunion, tenue sous la présidence du ministre de tutelle, Mohamed Abdeljalil, a été marquée par la présentation du bilan du travail conjoint entrepris par ce département avec les professionnels du transport routier au cours de l’année 2023.

À cet égard, le ministère a insisté sur l’intérêt accordé à la qualité de la formation, à travers la mise en œuvre de plusieurs chantiers, citant celui de la révision de la méthode d’évaluation des stagiaires pendant et à la fin de la formation, souligne le communiqué, précisant qu’il a été convenu avec les représentants des centres de formation de poursuivre le développement et la qualification du système de formation, tant sur le plan pédagogique que technique.

Ainsi, il sera procédé à la révision de la méthode d’évaluation des stagiaires en cours et en fin de formation, au vu des propositions qui seront présentées à ce titre, ajoute la même source.

Il s’agit également de la réalisation des audits aux établissements de formation des conducteurs professionnels, relève le ministère, notant qu’il a été convenu avec les professionnels de procéder, dans une première étape, à des audits de tous les centres de formation des conducteurs professionnels ayant des contrats avec le ministère et l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), et dans une deuxième étape, d’œuvrer à l’élaboration d’un cadre de référence pour la réalisation des opérations d’audit périodiques de ces centres.

Lors de cette réunion, tenue dans le cadre du processus du dialogue sectoriel et du travail conjoint entrepris par le ministère du Transport et de la Logistique avec les professionnels du transport routier au Maroc, il a été également convenu de poursuivre l’examen des sujets abordés au cours de l’année 2023, ainsi que la poursuite du chantier relatif à la révision du code de la route.

A cette occasion, les professionnels ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche adoptée par le ministère et ont réitéré leur adhésion aux différents projets et initiatives visant à réformer et développer le système de la formation des conducteurs professionnels.

De même, les deux parties ont convenu lors de cette rencontre, qui s’est déroulée “dans un climat de confiance mutuelle et d’échange constructif,” de poursuivre le dialogue et le travail conjoint afin de promouvoir le système de formation des conducteurs professionnels, indique le communiqué.

Au terme de cette réunion marquée par la présence des responsables concernés au ministère, toutes les représentations des centres de formation des conducteurs professionnels ont approuvé et signé le procès-verbal de la réunion relatif au bilan du travail conjoint et au programme de travail au titre de l’année 2024.