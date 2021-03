Réunion à Rabat sur la mise en œuvre des normes arabes unifiées et l’amélioration de la qualité des produits/services

mercredi, 24 mars, 2021 à 0:13

Rabat – La 13ème réunion de la commission chargée du suivi et de la mise en œuvre de la stratégie arabe pour la normalisation et la qualité 2019-2023 s’est tenue, mardi au siège de l’Organisation arabe du développement industriel, de normalisation et des mines (OADIM), avec pour objet principal de discuter de l’importance de la mise en œuvre des normes arabes unifiées et des procédures d’évaluation de la conformité pour l’amélioration de la qualité des produits et services.

Organisée par visioconférence, cette réunion a été marquée par la participation de 13 pays arabes, dont le Maroc, représenté par Mekki Kabbaj, chef du département de Normalisation et de Safae Hassouni, chef de service au niveau du même département, à l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), relevant du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, indique l’OADIM dans un communiqué.