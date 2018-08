Révolution du Roi et du peuple : une leçon de l’histoire

Rabat – La famille de la résistance et de l’Armée de libération commémore, lundi, le 65è anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, une épopée glorieuse qui témoigne de la mobilisation de tout un peuple derrière son Souverain pour le recouvrement de la liberté et de l’indépendance.